IlloJuan explica por qué nunca se iría a Andorra: "Mi bienestar social aquí está por encima del económico"

IlloJuan dedicó varios minutos de uno de sus últimos streams a reflexionar sobre la posibilidad de mudarse a Andorra, un destino habitual entre creadores digitales por su fiscalidad más baja. Lejos de entrar en cifras o comparativas tributarias, centró su argumentación en aspectos personales y familiares.

"No me puedo llevar a mi gente para allá, porque mi gente tiene trabajo, cosas que hacer, aspiraciones en la vida, y no puedes estar arrastrando a la gente. Ni quiero tampoco", explicó. El malagueño subrayó que su entorno cercano —familia y amigos— forma parte esencial de su día a día y que un traslado supondría romper esa dinámica.

IlloJuan defendió además su arraigo a Málaga, ciudad en la que reside. "Yo en Málaga vivo increíble, me encanta vivir aquí, me encanta ver a mis padres hacerse mayores, ver a mi hermana, a mis colegas, tengo todo disponible, me voy de acá para allá... Soy un privilegiado, tengo muy buena vida", afirmó durante el directo. En su intervención dejó claro que valora especialmente la cercanía física con los suyos y la estabilidad de su entorno.

El creador también planteó cómo percibe un hipotético cambio de residencia. "Ir a Andorra para mí sería encerrarme en mi casa y amargarme", señaló, aludiendo a la idea de aislamiento que, en su opinión, podría conllevar la mudanza. No obstante, matizó que respeta las decisiones individuales: "Que cada uno con su dinero y con su vida haga lo que quiera".

El debate sobre Andorra y los creadores digitales se ha repetido en los últimos años en el ecosistema del streaming español. En este caso, IlloJuan sitúa la cuestión en un plano distinto al económico. "Mi bienestar social aquí está por encima del económico", concluyó, resumiendo una postura que prioriza el entorno personal frente a las ventajas fiscales.