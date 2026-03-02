Jopa, amigo y antiguo cámara de Plex, relata cómo está viviendo los bombardeos en Dubái: "Estoy en pánico"

La guerra abierta entre Irán y Estados Unidos e Israel ha provocado una expansión del conflicto más allá de sus fronteras inmediatas. En las últimas horas, distintos ataques con misiles y drones han impactado en varios puntos estratégicos de la región del Golfo. Entre los objetivos alcanzados figura Dubái, ciudad que alberga a numerosos ciudadanos europeos, incluidos creadores digitales españoles.

Uno de ellos es Jopa, conocido por haber sido cámara y colaborador habitual de Plex. El joven decidió trasladarse a Dubái hace un tiempo, siguiendo la tendencia de otros influencers que han fijado allí su residencia. En medio de los bombardeos, ha publicado un vídeo grabado desde el interior de su vivienda.

En las imágenes, visiblemente nervioso, explica la situación: "La cosa se está poniendo muy seria. No sé qué coño hacer". A continuación, muestra a través de la ventana una explosión en un edificio cercano. "Ha caído una bomba en el edificio de enfrente de mi casa", añade. El vídeo continúa con su intención de bajar al aparcamiento del inmueble: "Voy a ir al parking. No sé si encerrarme debajo del coche. Estoy bastante en pánico, me están sudando las manos. No sé qué hacer ahora mismo".

El testimonio se produce en un contexto de máxima tensión internacional tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un ataque atribuido a Israel, y la posterior respuesta militar de Teherán contra distintos enclaves de la región. La situación evoluciona con rapidez y las autoridades locales han activado protocolos de emergencia.

La presencia de ciudadanos españoles en Dubái ha incrementado la atención mediática sobre el impacto del conflicto en la población civil extranjera. Mientras continúan las operaciones militares, testimonios como el de Jopa reflejan la incertidumbre y el miedo que se vive en las zonas afectadas.