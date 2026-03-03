Bad Gyal habla sobre el problema del turismo en Barcelona: "Tendríamos que ocupar la Barceloneta"

La cantante Bad Gyal abordó durante una entrevista reciente la transformación que, a su juicio, ha experimentado Barcelona en los últimos años. En concreto, se detuvo en la situación de la La Barceloneta, uno de los enclaves más visitados por turistas en la ciudad.

"Hay que revivir la Barceloneta. Todo bien con los guiris. Pero nosotros deberíamos ocupar la Barceloneta. Viva la Barceloneta", afirmó. Con esas palabras, la artista defendió la necesidad de que la población local recupere la presencia en un espacio que considera cada vez más orientado al visitante extranjero.

Según explicó, muchos residentes han dejado de acudir con frecuencia a la playa. "¿Por qué la gente de aquí no va? Porque está llena de guiris, porque está sucia", señaló. Su reflexión no se centró únicamente en el volumen de turistas, sino también en la percepción de deterioro del entorno.

Para ilustrar su postura, puso como ejemplo Río de Janeiro. "Allí hay mucho turismo, pero no es incompatible con que la playa sea para ellos", comentó en referencia a los cariocas y a la convivencia entre visitantes y población local en el litoral brasileño.

Las palabras de Bad Gyal se suman a un debate recurrente en Barcelona sobre el equilibrio entre actividad turística y vida cotidiana. La ciudad recibe millones de visitantes cada año, lo que genera beneficios económicos, pero también tensiones relacionadas con la masificación, el uso del espacio público y la convivencia vecinal.

Sin entrar en propuestas concretas de gestión, la artista planteó una reivindicación simbólica: reforzar la presencia de quienes viven en la ciudad en uno de sus espacios más emblemáticos. Sus declaraciones han generado reacciones diversas en redes sociales, donde el debate sobre turismo y modelo de ciudad continúa abierto.