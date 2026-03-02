Entrevista a Yarea: "El incendio fue la catarsis de todo"

La cantante Yarea ha sacado su disco más personal, una frase muy manida pero que en este caso es verdad. Si tú supieras es un álbum que emerge desde una rabia acumulada, mostrando el lado más íntimo de la artista a través de un conjunto de sentimientos que han ido saliendo a la luz mientras escribía sus canciones.

Un disco que empezó a gestarse después de que el 2 de enero de 2025 sufriera un incendio en la casa que comparte con su pareja Dani Fernández que despertó muchas cosas dentro de ella. Sentía que había muchas cosas que no había dicho y todo eso terminó por explotar.

Recientemente pude charlar en el centro de Madrid con esta cantante nacida en Bilbao y criada en Cartagena- Yarea Guillén se abrió sobre el proceso de composición de este disco, sobre la catarsis del incendio, sobre las colaboraciones que ha tenido este año, sobre como es compartir vida y profesión con Dani y sobre la influencia de Extremoduro en su música entre otros temas.

Abres el año con "Gigante" y cierras el disco con "Pequeño". ¿Son canciones espejo?

Yarea: Pues sí, es curioso porque "Gigante" fue la primera canción que escribí del disco. No fue la primera en salir porque realmente era un tema que ni siquiera tenía claro si quería que estuviera dentro del álbum, pero cuando pasó todo el proceso de composición del disco y terminamos con "Pequeño", tuve claro que estas canciones serían el principio y el final del disco.

"Gigante" habla de un problema, de una cosa pequeña que se ha hecho gigante, que ya se ha convertido en un problema muy grande. Y "Pequeño" habla de cómo con pequeñas cosas hemos solucionado todo hasta ver la luz otra vez. Entonces sí que sería un espejo porque al final hablan una de la otra.

"Si tú supieras" es el título del disco. ¿A qué hace exactamente referencia?

Yarea: Siempre digo que este disco nace de un momento un poco oscuro. Y es verdad que de cara a la galería siempre está todo bien y mostramos que está todo bien. Yo siento que a veces soy un poco falsa porque no enseño lo que de verdad está pasando por dentro.

"Si tú supieras" es un poco eso, pues si tú supieras las cosas que pasan realmente que luego yo no estoy mostrando por fuera.

Pregunta: Ese momento lo has comentado en alguna entrevista y es inevitable que pregunte por el incendio de tu casa.

Yarea: Sí, bueno, el incendio fue un poco la catarsis de todo. Yo estaba pasando por un proceso en el que no estaba bien y ya el incendio fue como que culminó con todo. Rehacer la casa fue un proceso tanto físico, de la casa, como personal mío, muy complicado, pero muy inspirador, la verdad.

He leído que este disco te ha salvado.

Yarea: Sí. El proceso catártico ha sido un poco terapéutico, el hecho de crear el disco. Conforme iba avanzando en la terapia y en la sanación, en reconstruir mi vida, en reconstruir todo, iba construyendo las canciones.

Se ve muy claro cuáles son las canciones que escribí al principio y cuáles son las que escribí al final, porque se ve cómo hay un proceso de aprendizaje en ellas. Este disco me ha enseñado mucho.

Y no hablo tanto de cosas mías de toda la vida, de la nostalgia o de cosas de mi pasado. Está todo concentrado en un momento y eran canciones mucho más espontáneas, que iban surgiendo sobre la marcha de esta situación.

¿Es, en ese sentido, tu disco más personal claramente?

Yarea: Todos mis discos son personales, pero sí que diría que este es el más crudo de todos y el que más va al cuello, de decir: esto que estoy cantando es esto que está pasando.

Un disco en el que has huido de las colaboraciones, supongo que por lo personal de las canciones.

Yarea: Sí, porque al final este disco era muy especial y yo quería que si había alguna colaboración fuera por algo, que no fuera colaborar por colaborar y que hubiera alguien más porque tiene que haber otro nombre. Entonces no surgió nada que a mí me aportara y dije: pues vamos solos.

Has tenido un año en el que, sin embargo, también has colaborado bastante con tu pareja Dani Fernández, con Veintiuno y en el disco de Paula Mattheus. ¿Cómo surgieron?

Yarea: Pues mira, todas las colaboraciones de este año, que son estas tres, son porque somos amigos, compañeros de profesión, gente a la que admiro muchísimo.

Al final, la propuesta de Cadena 100 de hacer la canción del cáncer de mama era una oportunidad muy grande y algo muy especial.

Yo creo que en el pasado he pecado de colaborar mucho o de decir a todo que sí y ahora quiero que siempre que haya una colaboración sea por un motivo, porque surge, porque nos admiramos mutuamente, porque la canción realmente lo pide, porque es una canción que hemos hecho juntos.

Ahora es ese criterio el que estoy usando a la hora de decidir si sí o si no con las colaboraciones.

Hay también una evolución sonora en este tercer disco. Me ha sorprendido "Tuya" con su toque electrónico.

Yarea: Pues mira, yo cuando empecé a trabajar en este disco quería hacer un disco de folk, quería que todo fuera superorgánico. Pero conforme fui avanzando, las canciones me pedían otra cosa y yo con el tema del sonido y de la producción siempre me siento bastante libre. No me da miedo probar con otros tipos de sonido, otras cosas.

Me fijo mucho en lo que me pide la canción en ese momento, dentro de que es un disco pop y que todo tiene una estructura y un sonido pop.

Pero con "Tuya", desde que la escribí la quería hacer gigante. Ese tema quería que sonara muy grande. A mi productor le encanta este tipo de producciones y así como en el resto del disco sí que lo tuve más contenido, en plan aquí no, aquí no, le solté la correa en "Tuya" y le dije: con esta haz lo que quieras.

Nos liberamos mucho en este tema, que es uno de los últimos que compuse para el disco, y se nota que es mucho más valiente que el resto.

¿Qué canción es la que más te está sorprendiendo por su acogida?

Yarea: Me está sorprendiendo mucho "Suficiente". Estoy recibiendo un montonazo de comentarios de ella. Mucha gente que escucha el disco me dice: mi favorita es "Suficiente".

Es un tema al que le tengo un montón de cariño y que es una de mis letras favoritas del disco, así que me hace ilusión que sea ese el que sobresalga.

Has mencionado antes a tu pareja, Dani Fernández. ¿Cómo os apoyáis mutuamente y cómo compagináis vuestras carreras musicales?

Yarea: La verdad que muy bien. Intentamos hacerlo lo más fácil posible. Vamos improvisando la conciliación de vida profesional y vida familiar, pero creo que estamos en un punto en el que respetamos muy bien la carrera del otro. Sabemos cuándo hay que juntarnos y cuándo no.

Creo que para lo complicado que podría ser, al final tiene cosas muy buenas porque nos entendemos muy bien. Podría tener cosas malas porque trabajamos en lo mismo, sin embargo creo que sabemos aprovechar todo lo bueno el uno del otro y nutrirnos de ello, y eso se ve también en nuestros trabajos.

¿Él no te pregunta por tus canciones?

Yarea: Nos tenemos en cuenta y él es de las primeras personas en escuchar los temas, y viceversa. Pero yo jamás le juzgo mal a él ni él a mí. Siempre respetamos las decisiones artísticas que ha tomado el otro.

¿Cómo vives que en 2026 veas carteles de festivales en los que hay 90% de tíos y 10% de tías?

Yarea: Pues qué te voy a decir. Yo creo que nosotras lo podemos decir más alto pero no más claro. Y creo que ya no es un problema nuestro ni que nosotras seamos las que estemos todo el rato reivindicando.

Creo que tienen que ser los promotores de festivales y los artistas masculinos los que digan: oye, aquí hay que dar un tirón de orejas y cambiar esto porque algo no estamos haciendo bien.

No es por falta de oferta. Creo que hay una oferta de talento femenino en España increíble. Yo soy la primera a la que le cuesta entrar en los festivales. No lo sé, puedo quejarme en todas las entrevistas y comentarlo, pero creo que hay algo que falta, que no estamos haciendo bien.

¿Cuáles han sido esas artistas femeninas de nuestro país que te han parecido iconos o que has crecido escuchando y que te han marcado?

Yarea: Yo soy muy fan de Zahara. Soy muy fan de Annie B Sweet. De las actuales soy superfan de Belén Aguilera, de Natalia Lacunza y ahora estoy escuchando a María Arnal, que no la conocía y hace poco que la he conocido y me parece increíble también.

Por supuesto Rosalía. Creo que hay una oferta increíble. Candela Gómez, que es una artista nueva que me encanta. Hay muchísimas chicas.

Y clásicos como Amaral, claro. La Oreja de Van Gogh. Yo era un poco punkie de pequeña, pero por supuesto Amaral, La Oreja de Van Gogh, Efecto Mariposa. Shakira era mi infancia absoluta.

¿Qué te gustaba así más cañero?

Yarea: Yo era de Extremoduro, Marea, La Fuga, Barricada...

Vi que Dani se hizo fan de Extremoduro por ti y te marcó la pérdida de Robe.

Yarea: La pérdida, como a todos los que hemos crecido con los discos de Robe.

¿Qué disco de Robe es tu favorito o qué canción suya es la que más te marcó?

Yarea: A ver, de Extremoduro soy fan de todo, pero tengo cariño especial a "Standby". Y como discos, a "La Ley Innata" y a "Material Defectuoso". Y de Robe, "Mayéutica" me volvió loca.