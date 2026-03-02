Así fue la rave de Rosalía en los Brit Awards donde ganó el premio a mejor artista internacional

La cantante española Rosalía deslumbró con su voz y con su Lux en la gala de los premios BRIT 2026 en Mánchester, donde se proclamó como Artista Internacional del Año en una velada dominada por la inglesa Olivia Dean, que logró cuatro estatuillas y se impuso en las dos categorías principales: Artista británica y Álbum del Año.

La intérprete catalana debutó en la cita musical más importante del Reino Unido por todo lo alto, pues además de alzar la estatuilla ámbar de Britannia, tras imponerse a nombres como el puertorriqueño Bad Bunny, Taylor Swift o Lady Gaga, entre otros, también protagonizó una de las actuaciones más memorables de la noche.

Rosalía subió por primera vez al escenario del Co-Op Live de Mánchester e interpretó una versión ravera de su tema 'Berghain' por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk dejó con la boca abierta a todo el estadio y abrió el apetito antes de la gira mundial que iniciará en marzo.

Al aceptar el galardón de Artista Internacional del Año, la catalana dijo que era un honor poder llevar su música fuera de casa, agradeció al resto de compañeros de la industria que "hacen música en español" y pidió seguir celebrando "las diferentes culturas y los diferentes lenguajes".

Con su carisma y actitud pizpireta, Rosalía terminó de meterse al público en el bolsillo cuando el maestro de ceremonias, el cómico Jack Whitehall, se acercó y le preguntó sobre cuántos idiomas había metido en su último disco, 'Lux' y respondió: "La pregunta del millón. Trece o catorce, ya no lo sé".

Entonce, el presentador le invitó a incluir un lenguaje más, el mancuniano (de Mánchester) en su próximo trabajo y ésta le respondió con un: "Sunshine" al puro estilo de Liam Gallagher, para después declararse seguidora incondicional de Oasis.

Liam no estaba, pero Noel sí, que recibió en su ciudad natal el galardón de Compositor del Año y además recibió unas palabras de agradecimiento en vídeo del entrenador de su equipo Manchester City, el también catalán Pep Guardiola.