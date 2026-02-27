Bruno Mars vuelve con su disco más clásico y romántico

La espera ha merecido la pena. Al menos para todos los que amamos profundamente la música que se hacía en los años 60 y 70, porque el nuevo disco de Bruno Mars está lleno de referencias sonoras que mucha gente va a reconocer al instante.

El cantante hawaiano ha tardado diez años en entregarnos su cuarto disco en solitario, "The Romantic", pero por fin tenemos aquí esta colección de nueve canciones producidas junto a D'Mile.

No me puede parecer más apropiado que este álbum salga bajo el sello de Atlantic Records, porque el sonido recuerda muchísimo a los grandes discos de soul de los 60 y 70, una época en la que Atlantic fue uno de los sellos fundamentales junto a Motown y Stax Records.

Darle al play a la primera canción, Risk It All, y encontrarte con una especie de bolero en el que Bruno aparece acompañado de mariachis es algo que no me esperaba. Y, sin embargo, es solo la primera de muchas gratas sorpresas que guarda el disco.

La segunda canción es un cha cha cha en el que soul y ritmos latinos se mezclan a la perfección. El single I Just Might, por su parte, es pop combinado con funk y más soul.

God Was Showing Off, con todos sus coros y sus maravillosos vientos, me suena a algo que podría haber escrito Curtis Mayfield. Pero sin duda mi favorita es Why You Wanna Fight?, que suena literalmente a una balada de The Delfonics.

En Something Serious vuelve a lo latino sampleando el icónico Oye Como Va de la leyenda cubana de los timbales Tito Puente.

Nothing Left es una de las grandes baladas que esconde el disco, con un poderoso solo de guitarra y un sonido clásico que recuerda a las grandes canciones de amor de los 80 y 90.

El álbum cierra con Dance With Me, otra genial mezcla de R&B y soul que parece creada en otra época. Me encantaría saber cómo ha grabado Bruno este disco: si lo ha hecho por partes o si estaban todos a la vez en el estudio, como hacía en los 70 la gran Aretha Franklin.

Me he llevado una gran sorpresa con Bruno Mars y me encanta ver que en 2026 uno de los grandes discos del año tenga un sonido tan clásico, artesanal, bonito y repleto de referencias tan maravillosas.