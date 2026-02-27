Harry Styles elogia LUX de Rosalía: "Es inspirador que alguien haya creado algo así"

Harry Styles ha dedicado palabras de reconocimiento al último proyecto de Rosalía. En una entrevista concedida al programa Brittany Broski’s Royal Court, el artista británico explicó que escucha con frecuencia LUX, el cuarto álbum de la catalana, y destacó la personalidad del trabajo.

"Me gusta escucharlo", afirmó durante la conversación. Styles definió el disco como "genial y muy brillante" y subrayó el carácter íntimo del proyecto. "Lo que de verdad resulta inspirador cuando ves algo como LUX es que se nota muchísimo que está hecho para ella. Es evidente que nace para satisfacer algo muy propio, y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo", señaló. Para el cantante, esa autenticidad es precisamente lo que convierte el álbum en una obra estimulante: "Por eso me gusta escucharlo. Es inspirador que alguien haya creado algo así".

Las declaraciones llegan pocos días antes de que ambos coincidan en la ceremonia de los BRIT Awards, prevista para el 28 de febrero. En el evento, los dos artistas presentarán sus nuevos trabajos, en una de las citas más relevantes del calendario musical británico.

La relación entre Styles y Rosalía se remonta a varios años atrás. Aunque nunca han publicado una colaboración conjunta al uso, en 2019 la artista española participó en el universo creativo de Adore You, aportando la voz en off que abre el videoclip del tema. Desde entonces, ambos han mantenido una conexión profesional fluida y un intercambio público de admiración.

El reconocimiento de Styles refuerza la proyección internacional de LUX, un álbum que continúa ampliando la presencia de Rosalía en el circuito global. La coincidencia en los BRIT Awards añade un nuevo capítulo a una relación artística marcada por el respeto mutuo y la sintonía creativa.