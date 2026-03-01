Por qué las pelotas de fútbol no deben ser naranjas: la curiosa explicación que se ha hecho viral

Durante la presente temporada, la liga profesional de fútbol italiano presentó una novedad: un nuevo color para sus balones. Sobre el campo iba a rodar una pelota naranja que, en principio, debería permitir una gran visibilidad mientras ofrecía una imagen diferente. El color escogido respondía a una cuestión tan simple como no escoger un color que se mezcle con el verde del césped. Eso no sería útil para los jugadores y sería un incordio para los espectadores. No obstante, surgió un problema. Aunque para la mayoría de personas no suponía un problema, un porcentaje reducido de la población sufre de daltonismo. Debido a ello se confunden los colores verde y rojo… y ese balón naranja se acercaba excesivamente al rojo.

El problema es, por tanto, evidente: no podían ver bien el balón. Se mezclaba con el terreno de juego y era imposible seguir la acción. El efecto fue tal que, pasadas cinco semanas, desde la organización se tomó la decisión de retirar el balón naranja y volver a uno anterior. Fracaso absoluto. Además, tal y como se puede ver en el vídeo, todo esto explica el diseño especial que tienen algunos balones en territorios en los que se juega con nieve. Mezclan azul con un amarillo bastante chillón. Ambos colores se "perciben por diferentes canales", haciendo que al menos un elemento siempre sea visible. El amarillo es tan brillante que añade una capa extra para diferenciarse del fondo sin problema.

La accesibilidad es, por tanto, un elemento fundamental a niveles que ni siquiera sospechamos de forma habitual. Se tiene en cuenta, por ejemplo, en el diseño web o incluso en nuestras apps del móvil. Lo que puede servir para un grueso de la población puede ser un gran hándicap para otros. Por eso es necesario testear y tener en cuenta a todo el mundo posible para que nadie quede atrás.