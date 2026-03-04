MrBeast afirma que participaría en La Velada del Año solo para luchar contra Ibai: "Creo que soy mejor que tú"

El creador estadounidense MrBeast se encontraba estos días grabando un proyecto en el que ha reunido a numerosos streamers y youtubers de distintos países. Entre ellos figura Ibai Llanos, impulsor del evento de boxeo amateur más seguido del panorama digital hispanohablante, La Velada del Año.

Durante una pausa en la grabación, Ibai aprovechó para registrar un vídeo breve destinado a TikTok. En él lanzó una pregunta directa a su invitado: con quién le gustaría pelear en La Velada en el hipotético caso de aceptar participar. La respuesta de MrBeast fue inmediata: "Pelearía contra ti. Creo que soy mejor que tú, aunque no lo sé, no he boxeado en la vida".

El tono fue distendido, pero suficiente para activar la conversación en redes. La posibilidad de un combate entre ambos supondría un salto de escala para el evento, al unir a dos de las mayores comunidades digitales del mundo. Aunque no existe confirmación oficial ni compromiso formal, los seguidores ya proyectan el enfrentamiento hacia La Velada del Año 7.

Por ahora, el foco está en la sexta edición. El próximo 9 de marzo Ibai dará a conocer el cartel completo de participantes de este año, despejando incógnitas inmediatas. La eventual presencia de MrBeast, si se produjera, quedaría para futuras convocatorias.

La fórmula de La Velada ha demostrado capacidad para generar expectación más allá de los combates confirmados. En este caso, una simple respuesta en un vídeo informal ha bastado para reactivar el debate sobre los límites del formato y su potencial internacional.