Carliyo y Natalia Palacios cuentan cómo casi les estafan más de 4.000 euros después de que alguien se hiciese pasar por su banco

Los influencers Carliyo y Natalia Palacios se encontraban grabando un vídeo cuando recibieron un mensaje que interrumpió la sesión. A Natalia le llegó un SMS aparentemente enviado por Abanca, entidad en la que ambos tienen una cuenta conjunta. El texto advertía de un movimiento de 4.300 euros y pedía que llamasen a un número de teléfono en caso de no reconocer la operación.

A diferencia de otros intentos de fraude habituales, el mensaje no incluía un enlace sospechoso, sino un número al que devolver la llamada. Decidieron marcar. Al otro lado, una persona que se identificó como miembro del departamento de ciberseguridad del banco confirmó el supuesto cargo y comenzó a hacer preguntas adicionales.

Durante la conversación, el interlocutor preguntó si tenían contratada la luz con Endesa, asegurando que la compañía había sido víctima de un ciberataque. A continuación, indicó que les facilitaría una serie de pasos para cancelar el movimiento bancario.

Fue en ese momento cuando surgieron las sospechas. Según relataron después, el tono y las explicaciones no terminaron de convencerles. Optaron por colgar el teléfono y no facilitar ningún dato adicional. La decisión evitó que la operación fraudulenta se materializara.

Carliyo explicó que lograron detectar la trampa porque están familiarizados con este tipo de prácticas, pero advirtió de que personas de mayor edad podrían no identificar las señales de alerta con la misma rapidez. El intento encaja en una modalidad de estafa telefónica que busca generar urgencia y credibilidad mediante datos concretos y referencias a empresas conocidas.

El caso ilustra cómo los fraudes evolucionan y adoptan formas más elaboradas, combinando suplantación de identidad y llamadas directas para ganar la confianza de la víctima.