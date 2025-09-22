El regalo de boda más viral y original: cartas Pokémon personalizadas para solteros

En las redes sociales no se habla de otra cosa: el ingenioso obsequio que una pareja de recién casados preparó para los invitados solteros de su boda. La influencer Bea Carpio compartió en su cuenta un vídeo que ya acumula miles de reproducciones, en el que explica con detalle el peculiar regalo que ella misma recibió durante la celebración.

Según relata Carpio, cada invitado sin pareja recibió un sobre con cartas de Pokémon diseñadas de manera exclusiva. Lejos de tratarse de simples recuerdos, las cartas incluían fotografías de cada invitado y una descripción con características "de combate", imitando el estilo de las populares cartas del universo Pokémon. Cada una estaba personalizada con rasgos únicos de la persona a la que iba dirigida, desde su carácter hasta aficiones o cualidades destacadas.

La idea de los novios, según contó la influencer, iba más allá del entretenimiento. El objetivo era que estos sobres sirvieran como una especie de "Tinder analógico": una excusa perfecta para que los asistentes solteros rompieran el hielo, intercambiaran cartas y se conocieran entre ellos en un ambiente distendido y lúdico.

El vídeo de Bea Carpio ha desatado una avalancha de comentarios elogiosos en plataformas como Instagram y TikTok. Muchos usuarios han destacado la creatividad y el sentido del humor de la iniciativa, mientras que otros han compartido experiencias similares o han manifestado su intención de replicar la idea en futuras celebraciones.

Más allá de su carácter divertido, la propuesta ha generado debate sobre las nuevas formas de socialización en eventos tradicionales. La combinación de nostalgia —gracias a la referencia a Pokémon— y la intención de fomentar encuentros personales ha conquistado a miles de internautas, convirtiendo esta boda en un ejemplo de cómo la originalidad puede dar un giro inesperado a las costumbres nupciales.