Un niño en China tiene que ser hospitalizado después de pasar 14 horas haciendo deberes

La presión académica en China ha vuelto a ser objeto de debate tras conocerse el caso de un menor que terminó en el hospital después de pasar 14 horas seguidas realizando tareas escolares. El episodio, que ha sido informado por el medio South China Morning Post, pone de relieve los riesgos para la salud asociados a las largas jornadas de estudio intensivo.

El incidente ocurrió en la provincia de Sichuan, cuando un niño de 10 años decidió dedicar un día entero a completar sus deberes de verano. Según informaron medios locales, comenzó temprano por la mañana y continuó hasta altas horas de la noche, con apenas pausas para comer. Al finalizar, presentó entumecimiento en las manos y dificultades para mover los dedos, síntomas que alarmaron a su familia.

Los padres lo llevaron de inmediato a un hospital, donde los médicos diagnosticaron una contractura muscular temporal, comúnmente conocida como "manos de garra". Los especialistas explicaron que el esfuerzo prolongado, la mala postura y la falta de descanso provocaron una sobrecarga en los músculos y nervios de las manos, aunque confirmaron que el menor se recuperará por completo con reposo y fisioterapia.

El caso ha suscitado una intensa conversación en redes sociales chinas como Weibo, donde numerosos usuarios critican la elevada presión académica a la que se enfrentan los estudiantes. Algunos señalaron que las vacaciones escolares suelen incluir grandes cantidades de tareas, lo que lleva a los niños a dedicar jornadas maratonianas para completarlas. Otros usuarios reclamaron a padres y centros educativos una mayor atención al equilibrio entre el aprendizaje y el bienestar.

Las autoridades educativas del país han introducido en los últimos años medidas para reducir la carga de trabajo de los estudiantes, como limitar los deberes diarios, pero casos como este demuestran que la práctica aún dista de las recomendaciones oficiales. Médicos y pedagogos coinciden en la importancia de realizar pausas frecuentes, mantener una postura adecuada y equilibrar el tiempo de estudio con actividades recreativas para evitar problemas de salud en los más jóvenes.