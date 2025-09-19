El mensaje de apoyo de Clers a Fabiana Sevillano tras abandonar las redes

Fabiana Sevillano ha decidido dar un paso atrás en su presencia en redes sociales después de semanas de polémicas y comentarios negativos. Su anuncio, compartido en un vídeo reciente, generó una ola de reacciones de seguidores y compañeros de plataforma. Entre ellas destacó el respaldo público de la creadora de contenido Clers, que mostró su empatía y reprobó las comparaciones constantes entre ellas.

En el vídeo de despedida, Sevillano explicó que el motivo principal de su retirada temporal es el hate recibido en los últimos meses. Según la influencer, la presión de los mensajes ofensivos y los juicios constantes, especialmente a raíz de su ruptura con Pablo Vera, le llevaron a tomar esta decisión, buscando recuperar su bienestar y priorizar su salud mental. La creadora, conocida por sus colaboraciones y su estilo cercano, señaló que no sabe cuándo regresará, pero confía en que este descanso le permitirá recomponerse.

Pocas horas después de la publicación, Clers, quien supuestamente está saliendo con Pablo Vera y por la que también le ha caído mucho hate a Sevillano, escribió un mensaje de apoyo que se volvió rápidamente viral: "Siempre acaban comparando a las chicas sin razón alguna, mucho ánimo". Sus palabras no solo mostraron solidaridad, sino que también señalaron una de las principales quejas de muchas creadoras: la tendencia de algunos usuarios a enfrentar a mujeres del mismo ámbito profesional, generando rivalidades artificiales.

El gesto de Clers ha sido bien recibido entre los seguidores de ambas, que valoraron la importancia de la empatía en un entorno digital cada vez más exigente. En redes, numerosos usuarios coincidieron en que el comentario pone de relieve la necesidad de frenar las comparaciones y fomentar una convivencia más respetuosa.

El caso de Fabiana Sevillano no es aislado. Cada vez más figuras públicas denuncian el impacto emocional del acoso en línea y la presión de mantener una imagen perfecta. Su decisión de apartarse temporalmente reabre el debate sobre los límites de la exposición digital y la responsabilidad colectiva de quienes participan en estas comunidades.