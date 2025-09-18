Ibai prueba (por fin) los chilaquiles tras ofender a todo México en su Mundial de Desayunos

Ibai Llanos sabe cómo cautivar a la audiencia y así lo ha demostrado en incontables ocasiones. Este verano ha logrado convertirse en el centro de atención de múltiples países, en especial en Latinoamérica. Su Mundial de Desayunos ha sido todo un éxito a escala internacional y la celebración de Perú es la prueba de ello.

Sin embargo, esta competición gastronómica no ha estado exenta de polémica. Y es que el creador de contenidos cometió la temeridad de presentar el desayuno de México de una manera, como poco, mediocre. Hablemos de los chilaquiles.

Ibai enfrentó en octavos de final a México y Perú (sí, la vigente campeona). El chicharrón efectivamente se llevó la victoria para pasar de fase; no obstante, quizás la mayor derrota cayó sobre los hombros de Ibai. Y es que la caja de comentarios se llenó de críticas por lo mal que había preparado los chilaquiles: "Parecen tortillas remojadas", "¿DÓNDE ESTÁ LA SALSA?" o "una falta de respeto" son tan solo unos pocos ejemplos de las miles de críticas que recibió.

Tal fue la polémica que tuvo que hacer otro vídeo para pedir perdón. "Tenéis razón, he de reconocerlo", comenta Ibai antes de confesar que "ha visto los chilaquiles mexicanos y es verdad que son diferentes". No bastante con eso, hizo una promesa: "Me comprometo, cuando vaya a México, a probar los mejores chilaquiles".

Ahora, por fin, el momento ha llegado. Puede que no se haya ido a México, pero sí ha visitado el que considera "el mejor mexicano que tenemos en nuestro país" para pedir una preparación especial del plato en cuestión. Una receta con la que no solo ha disfrutado, sino que también ha alucinado: "¿Esto era un desayuno en México?"

"Estos chilaquiles tienen otra pina, hechos por Isabel, mexicana de toda la vida", explica en el vídeo sobre cómo ha sido el proceso de pedir "los chilaquiles auténticos, los chilaquiles rojos". Y sí, le han gustado: "Qué bien le queda la nata, sorprendentemente", "está cojonudo" o "es un vicio" son expresiones que, mientras los va probando, le salen solas.

Basta con fijarse en la sección de comentarios para comprobar que sí, Ibai esta vez ha acertado. El público mexicano aplaude la receta de Isabel y efectivamente confirma que, por abundante que sea, se trata de un desayuno.

¿Los has probado alguna vez? El antes y el después de ambos modelos de chilaquiles es abrumador. Así que, si tienes pensado llevarte estos totopos a la boca, asegúrate de no cometer el error de Ibai. ¡Tu paladar no te lo perdonaría!