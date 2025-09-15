Este ha sido el país ganador del Mundial de Desayunos de Ibai: lo celebran incluso desde la presidencia

Perú volvió a poner su cocina en el mapa internacional gracias a un desayuno emblemático: el pan con chicharrón. Este plato, a base de pan crujiente, carne de cerdo frita, camote y salsa criolla, se alzó con el primer puesto del Mundial de Desayunos 2025, una competición global organizada por el popular streamer español Ibai Llanos.

La final del certamen enfrentó a más de una veintena de propuestas culinarias de diferentes países, en una dinámica que contó con las votaciones del público a través de redes sociales. Con un entusiasmo palpable, los seguidores peruanos impulsaron al pan con chicharrón hasta la victoria, superando a opciones como los bagels neoyorquinos y los croissants franceses.

Ibai Llanos anunció que el premio, una simbólica sartén dorada, será entregado a representantes de la gastronomía peruana en una ceremonia especial. "Este triunfo confirma que los desayunos peruanos tienen un lugar privilegiado", comentó el creador de contenido durante la transmisión que siguieron millones de espectadores.

La reacción en Perú fue inmediata. Desde el Ministerio de Cultura hasta chefs reconocidos expresaron su alegría en redes sociales. La presidenta Dina Boluarte aprovechó un discurso oficial para felicitar a los ganadores y subrayar que "la cocina peruana es orgullo nacional y motor de identidad". Mensajes similares llegaron de gobernadores regionales y de instituciones turísticas, que destacaron el potencial de este reconocimiento para atraer visitantes y fortalecer la imagen del país como destino gastronómico.

La victoria del pan con chicharrón no solo refuerza la tradición culinaria peruana, sino que también evidencia el creciente poder de las plataformas digitales para difundir la cultura gastronómica. Un desayuno de origen popular se convirtió, gracias a la interacción global, en embajador del sabor peruano ante el mundo.