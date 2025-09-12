Clers relata destrozada por qué no pudo volar a Puerto Rico para ver a Bad Bunny: "Sola y llorando en el aeropuerto"

La popular creadora de contenido española Clers se había preparado durante semanas para cumplir uno de sus mayores deseos: viajar a Puerto Rico y ver en directo a Bad Bunny, uno de sus artistas favoritos. Sin embargo, su ilusión se convirtió en una auténtica pesadilla cuando, al llegar al aeropuerto, surgieron imprevistos que le impidieron subir al avión.

Según explicó, el viaje comenzó con retrasos y cambios de puerta de embarque que generaron una gran confusión. A pesar de sus intentos por resolver la situación, finalmente perdió el vuelo que la llevaría a San Juan, donde el artista puertorriqueño ofrece su estancia de conciertos.

"Estaba lista para vivir el concierto de mi vida y terminé sentada en el suelo del aeropuerto, sin poder hacer nada", lamentó Clers. La creadora aseguró que había organizado cada detalle con antelación, pero los problemas de coordinación y las exigencias de la aerolínea hicieron imposible recuperar el viaje.

"Hemos llegado 5 horas antes al aeropuerto y en el mostrador hemos hecho el check-in y se han llevado mi maleta", ha explicado entre lágrimas asegurando que los empleados le dijeron que había un problema con el sistemas. "Me han dado la tarjeta de embarque y estábamos entrando", ha seguido contando Clers, añadiendo que en un último control no le permitieron subir al avión.

"¿Me puedes ayudar, por favor, aunque sea para coger un vuelo mañana, que se están yendo mis 8 amigos y yo me estoy quedando sola en el aeropuerto llorando?", ha relatado la creadora de contenido sobre lo que le dijo a los trabajadores, denunciando además su mal trato. "Ahora estoy aquí, sola, llorando en el aeropuerto y sin ver a Bad Bunny".

La comunidad de seguidores mostró un gran apoyo, llenando sus redes de mensajes de ánimo y ofreciéndose incluso a ayudarla a encontrar alternativas para otros conciertos. Muchos destacaron la naturalidad con la que Clers compartió su frustración, convirtiendo el incidente en un momento de cercanía con su audiencia.

Aunque la decepción fue evidente, la creadora prometió que intentará reprogramar su plan para asistir a un futuro espectáculo del cantante. Mientras tanto, su anécdota se ha vuelto viral, generando debate sobre los contratiempos en los viajes internacionales y la importancia de prever imprevistos cuando se trata de eventos de gran demanda.