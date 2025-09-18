Bad Bunny, denunciado por el dueño de La Casita: le pide 1 millón de dólares en daños

En las últimas horas hemos podido saber que Bad Bunny ha sido denunciado por el dueño de La Casita, vivienda utilizada por el cantante para rodar varios de sus vídeos más recientes. Don Román, nombre con el que se identifica al demandante, afirma que su casa —una construcción familiar ideada y levantada en la década de los sesenta— fue empleada repetidamente como símbolo en el material visual del cantante, incluyendo el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, y como elemento central de la escenografía en su residencia de conciertos en Puerto Rico. Pese a ello, asegura que nunca le pagaron por tales usos ni se le informó claramente del alcance del acuerdo.

Según los documentos legales presentados, Román firmó contratos en blanco —manuscritos digitales mostrados en pantalla de teléfono—, sin que se le leyera su contenido ni se le entregaran copias, situación agravada por su incapacidad para leer o escribir. La demanda sostiene que esas firmas fueron utilizadas para formalizar acuerdos posteriores, de los cuales él no tenía conocimiento claro.

El demandante reconoce que ha recibido pagos por un total de aproximadamente 5.200 dólares, pero denuncia que el uso hecho de la vivienda superó holgadamente lo acordado inicialmente. Entre los agravios que expone se incluyen la construcción de una réplica exacta de La Casita dentro del Coliseo José Miguel Agrelot para los conciertos del artista, así como la explotación comercial de la imagen de su propiedad en redes sociales y productos derivados, sin participación ni compensación adecuada para él.

La demanda acusa además un presunto enriquecimiento injusto de Bad Bunny y de las compañías Rimas Entertainment LLC; Move Concerts PR INC; y A1 Productions LLC, reclamando una indemnización que cubra tanto los daños emocionales como los perjuicios materiales. Entre las pérdidas que menciona están el deterioro de su privacidad, molestias causadas por visitas constantes de fans al lugar, y uso comercial de su casa sin haberlo autorizado plenamente.

Por su parte, hasta el momento de redactar esta noticia, no se ha conocido ninguna declaración pública oficial del entorno de Bad Bunny que aborde directamente esta demanda. El caso se halla en manos del Tribunal de San Juan, y será allí donde se evaluarán los méritos de la denuncia y la posible responsabilidad legal en cuanto al uso de la imagen de la vivienda.