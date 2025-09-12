Las redes critican a Nicki Nicole después de declarar su amor por Lamine Yamal: "Está enamorada de su fama"

La cantante argentina Nicki Nicole ha encendido las redes tras confirmar públicamente su relación con Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona. En una reciente entrevista, la artista de 25 años declaró estar "muy enamorada", una afirmación que rápidamente se convirtió en tendencia y que ha generado una oleada de opiniones divididas entre sus seguidores y el público en general.

Las críticas no tardaron en aparecer en distintas plataformas. Usuarios en X (antes Twitter) cuestionaron tanto la diferencia de edad entre ambos como las motivaciones de la artista. Comentarios como "no podés estar tan enamorada de un pibe que tiene 18 teniendo 25, hermana, dejate de joder" o "está enamorada de su fama y su dinero" reflejan el tono de las reacciones más duras. Estas opiniones se multiplicaron en pocas horas, convirtiendo el tema en uno de los más comentados del día.

Pese a la controversia, Nicki Nicole se mostró serena en su intervención, en la que habló abiertamente de sus sentimientos por el futbolista. La cantante, que ha cosechado un gran éxito internacional en los últimos años, no dio más detalles sobre el inicio de la relación, pero sí dejó claro que vive un momento personal "muy especial".

Mientras algunos fans han expresado su apoyo, otros continúan poniendo en duda la autenticidad de la pareja. La atención mediática sobre ambos no deja de crecer, alimentada por la combinación de música, deporte y la expectación que genera cualquier declaración de este tipo en las redes sociales. La relación, que apenas comienza a hacerse pública, promete seguir acaparando titulares y debates en las próximas semanas.