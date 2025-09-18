Fabiana Sevillano anuncia su retirada temporal de las redes tras sus polémicas con Pablo Vera, Clers y Sofía Surferss: "Es culpa de la gente"

Fabiana Sevillano, una de las tiktokers españolas con mayor proyección en los últimos años, sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará de publicar en redes sociales durante un tiempo. "Llevo 2 años y medio subiendo vídeos a redes sociales todos los días, y este vídeo lo hago para comunicar que voy a parar", afirmó en TikTok, donde suma cientos de miles de seguidores.

La creadora explicó que ha decidido desinstalar TikTok e Instagram tras recibir "hate a diario". "Yo puedo aguantar presión hasta cierto punto, pero no todos los días. Esto es culpa de la gente y de la sociedad tan machista en la que vivimos", subrayó.

La polémica que rodea su decisión se ha intensificado en las últimas semanas debido a la relación de su expareja, Pablo Vera, con la también tiktoker Clers. Sevillano aseguró que, aunque no tiene nada que ver con esa nueva pareja, los ataques se han centrado en ella: "Da igual quién lo deje con quién, el hate siempre le va a caer a la tía". Además, señaló que el punto culminante llegó cuando en una entrevista le preguntaron por la relación de Vera y Clers, tras lo cual la hostilidad en redes aumentó notablemente.

Fabiana insistió en que su decisión no está motivada por resentimiento hacia su ex ni hacia Clers: "Repito, esto no es culpa de ellos, es culpa de la gente".

No es la primera vez que Sevillano se ve envuelta en controversias. El pasado julio protagonizó un enfrentamiento público con la influencer Sofía Surfers, que generó un intenso debate en TikTok y otras plataformas sobre la exposición personal en internet.

La tiktoker concluyó su mensaje asegurando que su retiro será temporal: "Me voy, pero voy a volver", dejando abierta la posibilidad de regresar cuando considere que las circunstancias sean más favorables para su salud emocional.