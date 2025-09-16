Ibai alucina con la celebración de Perú tras ganar el Mundial de Desayunos: "Esto es histórico"

Ibai Llanos no ocultó su asombro al ver la magnitud de las celebraciones en Perú tras la victoria del tradicional pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos, un evento que él mismo ideó para elegir el mejor desayuno del mundo. El streamer vasco explicó en TikTok que no esperaba semejante reacción, describiéndola como "histórica" y llena de "alegría contagiosa".

La final del torneo, que enfrentaba a diferentes propuestas culinarias internacionales, coronó al popular sándwich peruano de cerdo y camote como el ganador absoluto. En cuestión de horas, la noticia desató una ola de festejos: desde mensajes de autoridades locales, incluyendo a la propia presidente de Perú, hasta reuniones improvisadas en plazas y mercados. Las redes sociales se inundaron de vídeos con bailes, cánticos y memes que convirtieron el triunfo en tendencia global.

"Me habéis hecho muy feliz", expresó Ibai, sorprendido por el alcance que tuvo un concurso ideado inicialmente como entretenimiento. El creador de contenido destacó que pocas veces había visto una respuesta tan masiva y entusiasta en torno a un evento gastronómico.

Para muchos peruanos, la victoria representa algo más que un reconocimiento culinario: es un motivo de orgullo cultural. Chefs y figuras públicas no tardaron en compartir su entusiasmo, mientras que algunos restaurantes aprovecharon para ofrecer promociones especiales en honor al triunfo.

Ibai, por su parte, adelantó que planea futuras ediciones del Mundial de Desayunos, consciente de que el impacto de este año ha superado todas las expectativas. "Lo de Perú pasará a la historia de este evento", afirmó, confirmando que el pan con chicharrón no solo conquistó paladares, sino también corazones en todo el mundo.