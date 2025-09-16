Después de viajar por el mundo, Plex confiesa por qué Madrid es su ciudad favorita "La mejor para vivir"

En un reciente directo, Plex compartió una confesión que no pasó desapercibida entre su amplia comunidad. "Madrid es mi ciudad favorita en el mundo. Después de viajar por todo el mundo, Madrid es mi lugar favorito en todo el mundo", afirmó el streamer, quien ha documentado en sus redes sociales sus frecuentes viajes internacionales.

La declaración se volvió rápidamente tema de conversación en distintas plataformas, generando una avalancha de comentarios. Mientras algunos madrileños aplaudieron sus palabras, otros usuarios expresaron que cada ciudad tiene su encanto particular y que la preferencia de Plex responde a una experiencia personal difícil de comparar.

Los seguidores más críticos señalaron que es natural que cada persona sienta apego por su propio entorno y que, por ello, las comparaciones resultan inevitables. Sin embargo, también hubo quienes coincidieron con el creador de contenido, destacando aspectos de Madrid como su vida cultural, su gastronomía y el ambiente de sus barrios, factores que podrían haber influido en su elección.

La capital española, que combina historia, arte y una intensa actividad nocturna, ha conquistado a viajeros de todo el mundo, y las palabras de Plex parecen confirmar su atractivo internacional. Aun así, la discusión abierta en redes sociales deja en claro que, para muchos, la ciudad ideal sigue siendo aquella que cada uno llama hogar.

Con esta declaración, Plex no solo puso a Madrid en el centro de la conversación, sino que también invitó a reflexionar sobre lo subjetivo que resulta definir cuál es la "mejor ciudad del mundo", un título que, en definitiva, depende de vivencias personales más que de cualquier clasificación objetiva.