Ibai sale a dar explicaciones tras la expulsión de KOI de la VCT de Valorant: "Me siento muy culpable"

El anuncio de Riot Games de expulsar a Movistar KOI de la VCT fue un golpe inesperado para Ibai Llanos, fundador y figura visible del equipo. Ahora, en una declaración pública, el streamer reconoció su parte de culpa: "Hemos hecho las cosas muy mal y me siento muy culpable. Esta plaza la conseguimos en 2022 antes de cualquier fusión".

Ibai repasó los problemas que han llevado a esta decisión: "A nivel de contenido no hemos sido los mejores, tampoco a nivel de venta de skins, y sobre todo es que a nivel deportivo hemos funcionado muy mal. Ha sido desastroso y tenemos que asumir las culpas como club".

El streamer también criticó la forma en que Riot comunicó la expulsión. Según explicó, "esa reunión urgente era para comunicarnos que estábamos fuera de su liga, así tal cual" y lamentó no haber tenido tiempo para preparar una respuesta o comunicación adecuada. Añadió que, a pesar de haber propuesto implicarse nuevamente en partidos y con un entrenador fichado, la decisión fue firme e irrevocable: "No solo estáis fuera, sino que lo vamos a anunciar mañana".

En la misma línea, Ibai sugirió que el equipo Gentle Mates aprovecharía la situación para ocupar ese hueco en la competición. Según siguió explicando, "ha sido un cúmulo de cosas" y "lo tendrían que haber comunicado con semanas o meses de antelación".

La voz del equipo también se alzó a través del creador Sergio Ferra, quien manifestó sentirse "destrozado" y criticó el trato recibido: "El ninguneo ha sido gigante". Ambos evidencian el malestar por una decisión que no pudieron anticipar ni preparar.

La salida de KOI de la VCT marca un punto de inflexión forzoso. El comunicado de Ibai Llanos refleja una mezcla de autocrítica, frustración por la falta de aviso y preocupación por el futuro competitivo y la gestión interna del equipo. El episodio reaviva el debate sobre las relaciones entre plataformas y clubes en los esports.