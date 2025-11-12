Mr. Empírico acusa a Mr. Tartaria de una presunta estafa a decenas de personas

La comunidad conspiracionista en redes sociales vuelve a estar en el centro de la polémica. En un vídeo publicado en TikTok, Mr. Empírico ha denunciado públicamente a Carles Torá, alias Mr. Tartaria, por una presunta estafa relacionada con inversiones financieras.

En sus declaraciones, Mr. Empírico asegura haber recibido pruebas de varios afectados. "Me informan de que Carles Torá ha hecho presuntamente una estafa. Él prometía una rentabilidad de un 20% mensual si invertías con él", explica en el vídeo, que se ha viralizado rápidamente. Según su testimonio, una persona llegó a invertir 7.500 euros y solo habría recuperado 1.800 euros en un año, pese a que, supuestamente, el dinero podía retirarse en cualquier momento.

El creador afirma haber recibido contratos y correos electrónicos como evidencia, y asegura que existen más de 37 personas perjudicadas. "Sabéis que nunca he hablado mal de Carles y no quiero hacer este vídeo", añade, recordando que su última colaboración conjunta fue en una grabación con los creadores Jordi Wild y Delox. "Cuando abracé a Carles sentí algo turbio, pero no sabía hasta qué punto", señala en el vídeo.

Carles Torá, conocido en internet por difundir teorías de la conspiración bajo el alias Mr. Tartaria, alcanzó notoriedad por sus vídeos en los que defiende ideas pseudohistóricas y conspiraciones sobre la forma de la Tierra o los orígenes de la civilización.

Por el momento, Torá no ha respondido públicamente a las acusaciones. En redes sociales, la denuncia de Mr. Empírico ha provocado un intenso debate entre sus seguidores y los de Mr. Tartaria, dividido entre quienes piden una investigación formal y quienes creen que se trata de un conflicto personal. Las autoridades, por ahora, no han confirmado si existe una denuncia oficial.