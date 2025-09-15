Rosalía insinúa que su nuevo álbum está a punto de ver la luz

Rosalía ha encendido las alarmas entre sus fans con una reflexión publicada en su newsletter de Substack que apunta a que la espera por su próximo trabajo discográfico podría estar llegando a su fin. La artista, que desde Motomami ha mantenido en vilo a su público, detalló las fases que, para ella, marcan la creación de un álbum.

"Diría que hay tres fases inevitables a la hora de hacer un disco: la primera es volcar. Vómito y juego fruto de la intuición. La segunda es la persistencia: ¿Qué hay más aburrido que el medio de algo? el tramo elástico, celoso y que invita a la destrucción. Por último el pulido: donde te dedicas a dar tersura pese a estar completamente exhausto lo cual eres capaz de hacer por una única razón: porque, después de haber dado diez mil tumbos, por fin tienes una visión diáfana de aquello que te traes entre manos – así como un luthier puliría una guitarra para corregir pequeños arañazos y marcas de uso, devolviendo el brillo a la superficie – quizás cercana a la pulsión original o quizás completamente alejada de ella. Y con ello llega el final, la hora de soltar/saltar", escribió la cantante.

El texto, cargado de metáforas sobre el esfuerzo creativo, sugiere que Rosalía se encuentra en la última de esas etapas, la del "pulido" y la liberación final, lo que muchos interpretan como la antesala de un lanzamiento inminente. Sus seguidores han inundado las redes con mensajes de expectación y teorías sobre posibles fechas, colaboraciones o el sonido que podría definir este nuevo capítulo musical.

Aunque la artista no reveló título ni calendario, la publicación confirma que el proyecto está avanzado y deja entrever una visión muy personal del proceso artístico. Con estas palabras, Rosalía alimenta la intriga y demuestra, una vez más, su habilidad para convertir cada paso creativo en un acontecimiento que capta la atención internacional.