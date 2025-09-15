YA LLEGA
Rosalía insinúa que su nuevo álbum está a punto de ver la luz
La cantante catalana ha compartido un texto en su boletín de Substack que muchos de sus seguidores interpretan como la confirmación de que su próximo disco está prácticamente terminado. En él describe con detalle el proceso creativo que la ha llevado hasta el momento de "soltar" su música.
Publicidad
Rosalía ha encendido las alarmas entre sus fans con una reflexión publicada en su newsletter de Substack que apunta a que la espera por su próximo trabajo discográfico podría estar llegando a su fin. La artista, que desde Motomami ha mantenido en vilo a su público, detalló las fases que, para ella, marcan la creación de un álbum.
"Diría que hay tres fases inevitables a la hora de hacer un disco: la primera es volcar. Vómito y juego fruto de la intuición. La segunda es la persistencia: ¿Qué hay más aburrido que el medio de algo? el tramo elástico, celoso y que invita a la destrucción. Por último el pulido: donde te dedicas a dar tersura pese a estar completamente exhausto lo cual eres capaz de hacer por una única razón: porque, después de haber dado diez mil tumbos, por fin tienes una visión diáfana de aquello que te traes entre manos – así como un luthier puliría una guitarra para corregir pequeños arañazos y marcas de uso, devolviendo el brillo a la superficie – quizás cercana a la pulsión original o quizás completamente alejada de ella. Y con ello llega el final, la hora de soltar/saltar", escribió la cantante.
El texto, cargado de metáforas sobre el esfuerzo creativo, sugiere que Rosalía se encuentra en la última de esas etapas, la del "pulido" y la liberación final, lo que muchos interpretan como la antesala de un lanzamiento inminente. Sus seguidores han inundado las redes con mensajes de expectación y teorías sobre posibles fechas, colaboraciones o el sonido que podría definir este nuevo capítulo musical.
Aunque la artista no reveló título ni calendario, la publicación confirma que el proyecto está avanzado y deja entrever una visión muy personal del proceso artístico. Con estas palabras, Rosalía alimenta la intriga y demuestra, una vez más, su habilidad para convertir cada paso creativo en un acontecimiento que capta la atención internacional.
Publicidad