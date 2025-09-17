Todas las canciones de Taylor Swift que han salido en la temporada final de El verano en que me enamoré

La tercera temporada de El verano en que me enamoré ha terminado este último miércoles de, precisamente, verano. Un final que el público mundial esperaba con ansias, mientras elucubraba todo tipo de teorías sobre el amor entre Belly y los hermanos Fisher. ¿Quién sería el elegido? ¿Qué canciones de Taylor Swift sonarían? Las preguntas han tenido respuesta al fin; pero, de momento, hagamos un repaso a lo que ha sido la banda sonora en esta última tanda de episodios.

El repertorio de El verano en que me enamoré, durante sus tres temporadas, ha estado compuesto por temas de la cantante y no es casualidad. La serie se basa en los libros homónimos de Jenny Han que, swiftie con todas las de la ley, escribió a la artista para pedirle incluir sus composiciones en la adaptación de Prime Video. La propia escritora ha comentado más de una vez que ella fue la inspiración a la hora de contar la historia de Belly, Conrad y Jeremiah, de ahí su "capricho" musical.

Por suerte, Taylor cedió y la audiencia ha podido disfrutar de la combinación perfecta entre la magia de la serie y la emoción de las letras de la cantante. Pero, ¿qué canciones han sonado exactamente en la última temporada? Veamos la playlist que ya comenzaba antes del estreno, cuando sonaron Red y Daylight en dos tráilers diferentes.

Taylor Swift | Cordon Press

La temporada arranca con You're losing me (From the Vault) en uno de los momentos más dramáticos del episodio, cuando Belly se derrumba al descubrir la infidelidad de Jeremiah. Y es que esa es precisamente la virtud de la banda sonora: su capacidad para acompañar el estado emocional de los personajes en cada acorde.

Ahora bien, tuvieron que pasar cinco episodios más para volver a escuchar a Taylor. En el sexto capítulo, los fans celebraron la elección de False God, cuando la chispa entre Belly y Conrad está a punto de saltar, pero el sonido de un petardo lo rompe todo.

A partir de ahí, la sucesión de temas de Taylor no frena. Robin y Loml en el capítulo siete, Cardigan y Us. (de Gracie Abrams, pero con Taylor Swift) en el ocho, You're on you're own, kid y How did it end? en el nueve, para terminar la temporada con... ¡No hacemos spoilers!

Atención: Leer solo si has visto el final de El verano en que me enamoré

La historia de amor adolescente en la que una chica se divide entre dos hermanos ha llegado a su final. Si estás aquí, significa que ya has terminado la serie (si no, esta es tu última oportunidad). Por lo que, ya tendrás claro cuál ha sido la decisión final de Belly.

Betty y Conrad en El verano en que me enamoré | Prime Video

Así es, el Team Conrad ha ganado y la pareja de enamorados concluye el episodio conduciendo hacia Cousins Beach y entrando en la casa, mientras la cámara se aleja para despedirse de los fans que han seguido cada episodio como si fuera lo único que importa en el mundo. Y sí: Taylor Swift ha vuelto a hacer acto de presencia.

Lo ha hecho a lo grande, con dos canciones que no todo el mundo había incluido en sus apuestas. La primera en sonar ha sido Dress, momento en el que Belly niega su amor hacia Conrad una última vez y le pide que se marche a Bruselas. Una petición que le dura poco, y es que, poco después, la joven corre hacia la estación de tren para evitar separarse del mayor de los Fisher. Ahí Out of the Woods sale a relucir, acompañando el instante en el que ambos se reencuentran y se profesan amor eterno (mientras, más de uno, suelta una lágrima frente a la pantalla).

Así, la temporada tres ha terminado con un total de 10 canciones interpretadas por Taylor Swift. Un repertorio completo que ha hecho las delicias de todos aquellos que han convertido el 2025 el verano en el que se enamoraron (de la tele).