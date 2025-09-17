¿Estarías con alguien que tuviera VHS? La pregunta viral que se está entendiendo mal y generando confusión

El cómico Toni Moret ha decidido salir a la calle a hacer una pregunta, si bien atípica, muy simple: "¿Estarías con alguien que tuviera VHS?". Sin embargo, quienes responden lo hacen totalmente confundidos, evidenciando que no han comprendido bien el quid de la cuestión.

¿Dónde está la trampa? Sencillo: El VHS es un reproductor de cintas de vídeo, que no el virus del VIH. Así, las respuestas de los encuestados no van en la dirección correcta, sino que en líneas generales se orientan a la enfermedad de transmisión sexual.

"Pues claro, si estoy enamorado...", responde el primero. "Necesitaría informarme también un poquito más, porque conocemos muy poco yo creo", contesta otra, mostrándose respetuosa sobre el virus y el desconocimiento que suele girar en torno a este. ¿O tal vez necesite documentarse sobre las cintas porque hace tiempo que quedaron en el pasado? Probablemente la primera opción.

En esta misma línea de la falta de información generalizada también va la respuesta de otro chico: "¿Qué efectos secundarios tiene?". El cómico contesta con uno de ellos, afirmando que a causa del VHS "te puedes quedar hasta altas horas de la noche, de la madrugada, sin poder dormir".

No es hasta el final del vídeo cuando una de las encuestadas hace la pregunta clave: "¿VIH o VHS?" Así, se convierte en la ganadora tras declarar lo evidente: "Pues ver una peli".

El reel, que hace el juego de palabras de manera evidente, acumula más de millón y medio de visitas, así como miles de comentarios. Una pieza que se ha posicionado rápidamente como una de las más vistas en el Instagram del humorista. Y es que nada gusta más que ver cómo otros se equivocan tan claramente.