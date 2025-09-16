El vídeo del tenso momento en el que un alpinista casi cae al vacío escalando una montaña en Australia

Australia es uno de los países más salvajes del mundo, donde los paisajes y la variada fauna se han convertido en el atractivo turístico por excelencia. Sin embargo, la aventura y el peligro, a menudo, son dos caras de una misma moneda y es fundamental andarse con ojo (con muchos ojos, de hecho).

El alpinista Fenned Gregory, de tan solo 19 años, lo ha podido comprobar en primera persona cuando escalaba el Monte Feathertop, la segunda montaña más alta de Victoria, en Australia. Mientras trataba de atravesar una ladera repleta de nieve, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al vacío. Un momento de auténtica tensión no apto para aquellas personas que sufren de vértigo.

Fue cuando intentaba sacudirse los crampones, esos pinchos de sujeción adheridos a las botas que permiten caminar sobre la nieve sin resbalarse. Al levantar sus pies, el resbalón vino solo y se deslizó unos pocos metros ladera abajo. Tuvo que actuar en cuestión de segundos, clavando el piolet para frenar en seco la caída.

Una vez sujeto de nuevo al terreno, clavó los crampones y volvió a escalar, alejándose del precipicio. Un auténtico susto que ha compartido en redes sociales, asegurando que "casi se muere".

Y es que, con independencia de la experiencia que uno tenga en este tipo de terrenos, el más pequeño de los errores puede ser fatal. Un nuevo aprendizaje que este joven se ha llevado; porque, aunque todo haya salido bien, sin duda no olvidará rápidamente la lección.

Fenned Gregory se ha hecho viral en un vídeo que ha sobrecogido a sus seguidores, demostrando que el alpinismo (más aún el alpinismo en Australia) es un deporte extremo.