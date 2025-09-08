ADOPTAR SALVA VIDAS
Temblaba de miedo y ahora juega feliz: La hermosa transformación viral de un perro abandonado
El abandono animal es una lacra social que, por mentira que pueda parecer, sigue sucediendo hoy en día. Por suerte, de vez en cuando aparecen personas dispuestas a rescatar a los perros que lo necesitan y darles el hogar que se merecen.
Los perros son los mejores amigos del hombre; sin embargo, esta relación no siempre es recíproca. Y es que el abandono animal sigue siendo un problema en la actualidad, a pesar de la enorme sensibilización que existe hoy en día sobre este tema.
Afortunadamente, el mal de algunos a veces encuentra la respuesta en la bondad de otros. Un claro ejemplo de ello se ha podido ver en la cuenta de Instagram de @petguardians1, que ha compartido la enternecedora historia de un cachorro abandonado.
Una pareja se acerca al animal, asustado y revuelto, para tratar de ayudarlo. Sin embargo, su miedo era mayor y, a pesar de los primeros intentos de lavarlo, el perro se quedaba estático en su jaula, temblando.
Poco a poco, se fueron ganando su confianza y lograron darle un baño para quitarle todas las pulgas, garrapatas y suciedad en general. Los días en el trasportín seguían hasta que una mañana, de imprevisto, llamó a la puerta de la habitación de sus nuevos dueños.
En menos de dos semanas, han conseguido que el perro ladre, duerma tranquilo e incluso sonría. Un cambio drástico entre cómo lo encontraron y cómo está tras nueve días de amor.
"Adoptar salva vidas", concluye el vídeo. Una afirmación muy real que sirve para devolver a estos fieles compañeros todo el cariño que nos regalan desinteresadamente.
