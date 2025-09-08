Temblaba de miedo y ahora juega feliz: La hermosa transformación viral de un perro abandonado

Los perros son los mejores amigos del hombre; sin embargo, esta relación no siempre es recíproca. Y es que el abandono animal sigue siendo un problema en la actualidad, a pesar de la enorme sensibilización que existe hoy en día sobre este tema.

Afortunadamente, el mal de algunos a veces encuentra la respuesta en la bondad de otros. Un claro ejemplo de ello se ha podido ver en la cuenta de Instagram de @petguardians1, que ha compartido la enternecedora historia de un cachorro abandonado.

Una pareja se acerca al animal, asustado y revuelto, para tratar de ayudarlo. Sin embargo, su miedo era mayor y, a pesar de los primeros intentos de lavarlo, el perro se quedaba estático en su jaula, temblando.

Poco a poco, se fueron ganando su confianza y lograron darle un baño para quitarle todas las pulgas, garrapatas y suciedad en general. Los días en el trasportín seguían hasta que una mañana, de imprevisto, llamó a la puerta de la habitación de sus nuevos dueños.

En menos de dos semanas, han conseguido que el perro ladre, duerma tranquilo e incluso sonría. Un cambio drástico entre cómo lo encontraron y cómo está tras nueve días de amor.

"Adoptar salva vidas", concluye el vídeo. Una afirmación muy real que sirve para devolver a estos fieles compañeros todo el cariño que nos regalan desinteresadamente.