Este detalle de cómo nos comportamos los españoles en el super ha llamado la atención de todo el mundo: "Solo se hace en España"

En un nuevo vídeo viral que circula por TikTok, un creador extranjero con el usuario @shawpreneur.tok ha contado su experiencia al visitar España y acudir a un supermercado. Lo que más le llamó la atención fue que, cuando lleva pocos artículos, frecuentemente alguien delante suyo le deja pasar.

Según afirma en su publicación: "Cada vez que voy y compro una cantidad pequeña de cosas y alguien delante de mí tiene una compra mediana, siempre me dejan pasar. Eso nunca me sucedió en Reino Unido, Francia, ni siquiera en Europa del Este". El creador recalca que considera este comportamiento algo peculiar de los españoles, algo que no ha vivido en otros países que, por lo general, considera tienen una reputación de cortesía bastante buena.

El vídeo ha generado una gran cantidad de respuestas. Usuarios españoles respaldan lo que cuenta y señalan que este gesto forma parte de los modales aprendidos desde pequeños. "Si vas con pocos artículos y ves que la persona de delante tarda mucho, lo correcto es dejar que pase", comenta uno de ellos.

Otros usuarios señalan que esta práctica es también una cuestión de solidaridad, rapidez y sentido práctico: evitar esperas innecesarias en cajas cuando alguien tiene solo un producto o dos. Algunos matizan que no es algo que ocurra siempre, pero que es frecuente en muchas ciudades españolas.

Otros usuarios extranjeros han expresado admiración y sorpresa ante la diferencia cultural. Muchos definían esta cortesía como símbolo de buen trato, algo que en otros países no han experimentado con tanta naturalidad.

Este comportamiento ha alimentado la conversación en redes sobre los contrastes culturales en normas de convivencia cotidianas. Lo que para algunos españoles resulta algo habitual puede parecer excepcional para quienes viven en territorios donde las normas de respeto a desconocidos son más rígidas o menos expresivas.