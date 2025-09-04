Travis Kelce dice que planear su boda con Taylor Swift "va a ser una locura"

Todo el universo swiftie esperaba con ansias este episodio de New Heights, en el que, inevitablemente, Travis Kelce y su hermano Jason hablarían sobre la proposición de matrimonio que ha sacudido internet.

El jugador de los Kansas City Chiefs, de 35 años, sigue entusiasmado por su compromiso con Taylor Swift, pero ahora empieza a enfocarse en la siguiente etapa: la planificación de la boda.

Jason, casado con Kylie Kelce desde 2018, aprovechó para bromear al respecto: "Prepárate, es muy divertido... ¿alguna vez has oído a Mike Leach hablar sobre organizar una boda?

La referencia alude a un video viral del entrenador Mike Leach, quien en 2017 dedicó tres minutos a quejarse con humor del proceso de organizar un casamiento.

Entre risas, Jason comentó a Travis: "No, pero en serio, es un momento emocionante: decidir dónde, cuándo… todas esas cosas".

Luego, planteó una “pregunta muy importante” que le habían pedido hacer los productores del podcast, Jets Jake e Intern Brandon: "¿Están invitados a tu despedida de soltero?"

Travis reaccionó incrédulo: "¿Despedida de soltero? Hermano, ¿cómo sabes siquiera que habrá una?"

Jason insistió que solo transmitía la inquietud de los productores, a lo que Travis respondió divertido: "No lo he pensado ni un segundo… pero los invito a todo"

En medio de la charla, uno de ellos pregunta: "¿Al menos estoy invitado a la boda?"

Travis, con humor, contestó: "Ya veremos, ya veremos cómo se acomoda todo… No quiero sentarlos en una mesa en la que no encajarían".

Por ahora no se conocen más detalles del enlace. Sin embargo, con el inicio de la temporada de la NFL en septiembre y el lanzamiento del nuevo disco de Taylor en octubre, parece que la organización de la boda no es la preocupación principal de la pareja en este momento.