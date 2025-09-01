El lunes más lunes: 1 de septiembre, vuelta al trabajo y memes

Las casualidades del calendario han querido que este año septiembre arranque en lunes, el día más temido de la semana. Para muchos, además, supone la vuelta al trabajo tras las vacaciones de agosto —ese mes que, casi por unanimidad, sigue siendo sinónimo de desconexión y descanso en España. No es de extrañar que en redes sociales se hable de este lunes como de un blue monday adelantado.

Lo curioso es que un 1 de septiembre en lunes no volverá a repetirse hasta 2031. Es decir, habrá que esperar seis años para vivir un "lunes 1 de septiembre" de nuevo, lo que convierte a este en el lunes más lunes de los últimos tiempos. Una combinación perfecta para que los memes de la rentrée se multipliquen con un tono extra de resignación y nostalgia.

En X (antes Twitter) el humor ha servido de bálsamo: desde quienes recuerdan que, una vez más, no les llegó la ansiada carta de Hogwarts, hasta los inevitables memes de Los Simpson o de Aquí No Hay Quien Viva, convertidos ya en material de archivo imprescindible para retratar la depresión posvacacional. La melancolía de septiembre se ha disfrazado, un año más, de chistes y referencias compartidas que alivian, aunque sea por un rato, la cuesta del regreso a la rutina.