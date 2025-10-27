Aitana agota su gira Cuarto Azul World Tour y un fan se vuelve viral por tener entradas para siete conciertos

Tras el éxito arrollador de Aitana con su nueva gira “Cuarto Azul World Tour”, las entradas se han agotado en cuestión de horas. La artista repite hazaña después de haber vendido todas las localidades para su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu en apenas 72 horas durante 2024.

El fenómeno Aitana no solo se vive en los escenarios: su presencia en portadas de medios nacionales, campañas de moda y colaboraciones internacionales ha disparado su popularidad a otro nivel. La repercusión mediática ha hecho que la venta de entradas se convirtiera prácticamente en una misión imposible.

Miles de fans entraron a la web desde primera hora… pero muchos se quedaron fuera por caídas en la página y largas colas virtuales. Algunos afortunados lograron hacerse con entradas en otras ciudades de la gira, mientras que otros ya buscan reventa o nuevas fechas.

En X, un usuario ha confesado que asistirá a siete conciertos en distintas ciudades como Zaragoza, Madrid o Valencia, lo que ha desatado una ola de comentarios virales. Muchos se preguntan cómo consiguen el tiempo (y el dinero): “No sé en qué trabajáis, pero claramente yo elegí mal”, comentaba un usuario.

El Cuarto Azul World Tour promete ser una de las giras más potentes del año en España y Latinoamérica. Y si algo ha quedado claro, es que Aitana se ha convertido en un fenómeno generacional que no conoce límites.