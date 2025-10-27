Descubre a Álvaro Clemente, el peor versionador de canciones de todo YouTube

Álvaro Clemente es un contable y gerente administrativo venezolano, pero es mucho más conocido por su faceta como youtuber. Este señor de más de 50 años asegura ser profesor de canto, y en su canal de YouTube comparte tanto clases como vídeos suyos interpretando canciones.

Sus vídeos acumulan más de once millones de reproducciones y su canal supera los 40.000 suscriptores. Su creación más exitosa es un tutorial de ejercicios de voz que ya roza el millón de visualizaciones.

Sin embargo, lo que realmente lo ha hecho famoso en YouTube son sus peculiares versiones de grandes éxitos, capaces de provocar la misma mezcla de risa y ternura. Canciones como "Chop Suey" de System of a Down suenan muy diferentes en el formato karaoke de Clemente.

No es que cante mal: simplemente no se sabe bien la letra… y mucho menos cuando se atreve con otros idiomas. Su particular versión de "Gangnam Style" de Psy ya supera las 600.000 reproducciones.

Aunque nuestra favorita es su impactante reinterpretación del clásico de Rammstein "Du hast".

Somos muy fans de Álvaro Clemente y de sus desastrosas (y entrañables) versiones: uno de los rincones más frikis y divertidos que puedes encontrar en YouTube.