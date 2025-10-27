A CocinaConCoqui le llueven las críticas por mudarse supuestamente a Andorra

En el mundo de los influencers de cocina pocos son tan queridos como CocinaConCoqui, una joven creadora que conquistó a miles de seguidores con su simpatía, su energía positiva y sus recetas originales inspiradas en la gastronomía asiática.

Desde sus inicios, Coqui ha mostrado su pasión por la cocina. Ella misma ha contado que, desde pequeña, ayudaba a su padre en el restaurante familiar y preparaba bocadillos para su hermana. Con el tiempo, esa afición se transformó en una carrera digital que hoy suma millones de visualizaciones entre TikTok, Instagram y YouTube.

Durante años ha estado alejada de cualquier tipo de polémica. Pero en las últimas horas, las redes se han llenado de comentarios tras la sospecha de que podría haberse trasladado a Andorra. La información surgió después de que se publicara en X una captura de pantalla de la newsletter de Coqui, en la que aparecía una dirección fiscal vinculada al principado.

El hallazgo desató una oleada de críticas. Muchos usuarios lamentaron la posibilidad de que se hubiera mudado para pagar menos impuestos, mientras otros defendieron su derecho a tomar decisiones personales sin ser juzgada. Algunos internautas, en cambio, pidieron prudencia y apuntaron a que la dirección podría pertenecer simplemente a la empresa que gestiona su boletín digital.

Por el momento, Coqui no ha confirmado ni desmentido la noticia. Lo que sí es oficial es el inminente lanzamiento de su libro de cocina, que incluye más de 80 recetas y que ya se encuentra en preventa. El título ha escalado rápidamente hasta situarse entre los más vendidos de Amazon.

Mientras tanto, el debate sobre su posible mudanza continúa. Algunos creen que la creadora podría unirse a la lista de influencers que han elegido Andorra como nuevo hogar. Otros, simplemente, prefieren quedarse con lo que siempre ha ofrecido: buen rollo, talento y un amor indiscutible por la cocina.