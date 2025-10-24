¿Quiénes son las dos mujeres históricas que cita Rosalía en Lux? Este es su importante significado

El nuevo disco de Rosalía está dando mucho que hablar por la caótica presentación en Callao, por la imaginería religiosa en la portada y la espiritualidad que rodea al disco.

Un disco lleno de detalles que no están pasando desapercibidos para los fans como las dos poderosas mujeres que aparecen mencionadas tanto en el CD como el vinilo de Lux.

En este vídeo Alba, de @somosklab, nos revela alguno de los secretos del nuevo álbum de Rosalía. En su vídeo cuenta quienes eran estas importantes figuras femeninas que la cantante ha querido destacar.

Se trata de dos mujeres históricas que reflejan el nuevo viaje espiritual que la artista catalana está tomando en su carrera musical. En la portada, a ambos lados, aparecen las frases: "Ninguna mujer pretendió nunca ser Dios" y "El amor no es consuelo, es luz".

"En el lado más espiritual encontramos a Rabia al-Adawiyya, santa del siglo VIII y precursora del amor divino. Defendía la idea de amar a Dios sin esperar recompensas ni castigos, y fue una figura central del sufismo, corriente espiritual dentro del islam que también insiste en la igualdad entre hombres y mujeres". nos explica la creadora de contenido.

Al otro lado aparece Simone Weil, filósofa, escritora y activista francesa, cuyo pensamiento abarca la ética, la filosofía y lo místico. Weil reflexionó sobre la justicia, la política y la espiritualidad, defendiendo la empatía y la atención hacia los demás. "Criticó el nazismo cuando nadie se atrevía y luchó en la Guerra Civil española en el frente de Aragón; una auténtica motomami histórica, si me preguntan", comenta Alba en el video.

Con estas referencias, Rosalía adelanta pistas sobre LUX: un álbum que combina un lado espiritual con reflexión crítica y pensamiento profundo, mostrando la fusión entre emoción, razón y conciencia.