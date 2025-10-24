TODO UN ÉXITO
Aitana anuncia nuevas fechas para su gira después de que volasen las primeras entradas
La cantante española Aitana ha ampliado su gira Cuarto Azul World Tour con siete nuevas citas en España tras agotar en tiempo récord las entradas iniciales. En una clara respuesta al fuerte interés de sus seguidores, la artista ha detallado ciudades, recintos, precios y fases de venta para que nadie se quede sin su entrada.
Publicidad
El éxito arrollador de Aitana no conoce pausa. Ante la avalancha de demanda por los conciertos anunciados para 2026, la artista ha dado un paso más y sumado nuevas fechas a su gira nacional para que más fans puedan asistir.
Aitana comunicó que se añadirían siete nuevos conciertos en España. Las ciudades que se incorporan al calendario son: Valencia (21 de mayo), Sevilla (4 de junio), Barcelona (7 y 8 de septiembre), Madrid (14 y 15 de septiembre) y Bilbao (19 de septiembre).
En cuanto a la venta de entradas para estas nuevas citas, el proceso se ha definido en varias fases: una preventa exclusiva para clientes del banco Santander el 27 de octubre, una segunda fase para suscriptores de su newsletter el 28 de octubre por la mañana, y venta general a partir del martes 28 a las 12:30 h. Los precios para los conciertos se mantienen en las tarifas ya publicadas: desde 50 € para grada hasta 140 € para Early Entry Front Stage.
Con esta ampliación, la gira convierte en realidad la misión de Aitana: llegar a más seguidores y ofrecer una experiencia accesible para quienes quedaron fuera en la primera fase. La estrategia responde también al impacto de su último álbum y al aumento de su demanda como artista de referencia del pop en España. Ahora, con ciudades clave como Barcelona y Madrid reforzadas, y nuevas citas en Sevilla, Valencia y Bilbao, Aitana ha dibujado un mapa de conciertos que promete ser una de las giras más grandes del panorama nacional.
Publicidad