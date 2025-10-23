Ana Mena cuenta cómo fue su primera relación sexual a los 24 años: "Me llegué a sentir presionada por la edad"

En la conversación que mantuvo con Cara C —el podcast de Los40 conducido por Cris Regatero— Ana Mena abrió las puertas a una de sus confesiones más personales hasta la fecha. Reconoció que su primera experiencia sexual se produjo "con un chico… con 24, casi 25 años".

La artista explicó que, aunque su primera relación sentimental terminó a los 18 años, tardó varios años en iniciar una vida sexual activa, algo que pasó por "años en los que a lo mejor te estás fustigando" por no hacerlo antes. Según Ana Mena, lo que la llevó a aplazar ese paso no fue únicamente una elección personal, sino también la presión social latente: "Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad".

Asimismo, la cantante admitió que en el pasado mentía en entrevistas cuando le preguntaban por su vida íntima: "Incluso recuerdo entrevistas cómicas donde me hacían preguntas sexuales y yo siempre mentía porque no sentía la seguridad como para decir la verdad". Ana Mena aprovechó para extender su reflexión hacia la normalización de los ritmos personales: "No existe una edad y todo fluye y al final la decisión la tiene uno, cuando uno lo siente, no es ni pronto ni tarde".

La confesión ha despertado ecos más amplios en medios de comunicación y redes sociales al tocar temas como la sexualidad, la presión social y la expectativa en torno a la "edad adecuada" para determinadas experiencias. Ejemplo de ello es un análisis que señala que en España la edad media para una primera relación sexual ronda los 16 años, lo que sitúa su caso como una excepción que visibiliza distintos ritmos personales.

Para Ana Mena, esta apertura representa un paso más en su vuelta al ruedo. La artista ha atravesado un periodo de pausa profesional y personal que le ha servido para replantear su carrera.