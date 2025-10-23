Polémica por una conversación machista en un grupo de WhatsApp de estudiantes: "Sois todos unos pajeros"

En las últimas horas, se ha hecho muy viral un pantallazo de una conversación de WhatsApp de un grupo de estudiantes. La polémica comenzó cuando uno de los alumnos de un grupo de clase envió un vídeo de TikTok en el que aparecía una chica, acompañándolo con el mensaje: "vaya tetas, ¿no?". En pocos minutos, varias compañeras del grupo reprocharon el comentario, con respuestas como "Otro que sale de la cueva" o "Sois unos pajeros todos".

Lejos de detener la conversación, algunos compañeros continuaron con expresiones similares, comentando sobre el cuerpo de la chica del vídeo y escribiendo frases como "No veas qué bufarras". La situación generó malestar entre las alumnas del grupo, que denunciaron el tono machista de los mensajes y la falta de respeto en un entorno compartido.

Una de ellas decidió hacer pública la situación publicando una captura de pantalla en la red social X, donde escribió: "Esto ha pasado en mi grupo de clase y la verdad qué putísimo asco de tíos y qué puta vergüenza me daría admitir ser misógino, pajero, homófobo y fascista".

La publicación rápidamente se hizo viral y acumula miles de interacciones. En los comentarios, numerosos usuarios expresaron su preocupación por la actitud de los estudiantes y la falta de conciencia sobre el impacto de este tipo de comportamientos.

"Qué barbaridad, y por el grupo además, sin límite ninguno. Pero normal, si ver porno te deja mal de la cabeza, imagínate si esta gente lo lleva viendo desde primaria", escribió una usuaria. Otro añadió: "El problema es que admitirlo no es un problema para ellos. Sacadlos del grupo o tendréis un problema".

El caso ha reavivado el debate sobre el machismo en los entornos digitales y educativos, y sobre cómo las redes sociales amplifican comportamientos que, en muchos casos, reflejan una falta de educación afectivo-sexual y de respeto básico entre jóvenes.