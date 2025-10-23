El peligroso reto viral de TikTok hecho con IA que nadie debería repetir

Cada mes aparecen en TikToknuevos trends de todo tipo: musicales, de baile, retos e incluso bromas que, en ocasiones, cruzan lineas rojas. Este es el caso de una peligrosa nueva moda en la red social: hacer creer que una persona sin hogar ha entrado en tu casa como parte de una broma, con el único propósito de reírse de la reacción de los familiares.

Mientras para el que hace la broma todo es risas las reacciones de sus familiares suelen ser de angustia y preocupación al ver que hay alguien desconocido en su casa usando sus cosas.

Hacer esta broma viral es tan sencillo como utilizar una inteligencia artificial para crear una imagen lo más realista posible de una persona indigente, y luego combinarla con fotografías de diferentes estancias del hogar. Después, solo queda elegir a qué familiar se le hará creer que la persona ha entrado en casa y decirle que se le ha dejado pasar.

“¿Has hecho eso? Dime que me estás mintiendo. ¿Hay un hombre desconocido contigo y con nuestra hija? ¿Has perdido la cabeza? Échalo ahora mismo. Podría ser peligroso, no sabes lo que te podría hacer. Voy a llamar a la policía si no lo echas ya.” Este es solo uno de los cientos de mensajes de reacción que se han registrado en los videos de esta tendencia viral.

Con este tipo de contenidos, podemos darnos cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser la inteligencias artificial si no se utiliza con responsabilidad. Cada día, estas tecnologías mejoran su capacidad de generar imágenes realistas, hasta el punto de que cuesta distinguir entre lo real y lo creado digitalmente. Basta con entrar a las redes sociales para comprobar cómo se reproducen los videos generados por IA que cada vez engañan con mayor facilidad al ojo humano.

El medio Daily Mail informó sobre un caso ocurrido en Dorset, Inglaterra, donde un joven realizó esta tendencia pensando que era una broma inofensiva, pero terminó en una situación dramática: su madre se asustó tanto que llamó a la policía, quienes acudieron de inmediato a la vivienda. Este ejemplo demuestra cómo el mal uso de la inteligencia artificial puede desencadenar consecuencias potencialmente peligrosas, al provocar reacciones reales basadas en falsedades digitales.

Estas prácticas, que se disfrazan de bromas inocentes, pueden tener repercusiones graves y, además, banalizan la dura realidad que viven muchas personas sin hogar o con escasos recursos. Más que un juego, son una muestra preocupante de cómo las redes sociales y la tecnología pueden distorsionar nuestra realidad.