El Spotify Wrapped 2025 ya está aquí y está cargado de novedades: conoce todas las nuevas funciones

Spotify ha lanzado oficialmente su Spotify Wrapped 2025, el informe que recopila los hábitos de escucha de cada usuario entre enero y mediados de noviembre. Como en años anteriores, el balance se construye a partir de escuchas reales para que el resultado refleje de forma más precisa los gustos musicales. Este año, no obstante, viene con muchos cambios.

La estructura clásica del Wrapped se mantiene intacta: minutos totales de reproducción, artistas más escuchados y canciones que han marcado el año siguen siendo el eje central del resumen. Sin embargo, esta edición introduce un salto cualitativo con casi una docena de nuevas funciones pensadas para añadir contexto, juego y comparación social a los datos.

Una de las novedades más llamativas es la llamada "edad de escucha", una herramienta que analiza los años de lanzamiento de las canciones más reproducidas por cada usuario y los compara con los hábitos de personas de su mismo grupo de edad. A esta función se suma un cuestionario interactivo que propone adivinar qué tema ha sido el más importante del año, reforzando el componente lúdico del Wrapped.

Por primera vez, la plataforma también muestra un ranking de los álbumes más escuchados, lo que permite observar no solo canciones sueltas, sino patrones de consumo ligados a discos completos. Otra novedad es el llamado Top Artist Sprint, que traza la evolución mensual de los artistas favoritos, mostrando cómo han ido cambiando las preferencias a lo largo del año.

El componente social gana peso con la clasificación de fans, que indica si un usuario se encuentra entre los mayores oyentes de un determinado artista, y con Wrapped Party, una experiencia pensada para compartir el resumen anual con amigos en tiempo real. A ello se suma un archivo de escucha impulsado por inteligencia artificial que genera hasta cinco informes personalizados sobre los días más relevantes de reproducción.

En cuanto a la metodología, Spotify aclara que los minutos escuchados incluyen todo tipo de sesiones, incluso aquellas realizadas en modo privado. No ocurre lo mismo con las listas basadas en gustos: las reproducciones ocultas no se contabilizan en rankings como el de "Tus mejores canciones", que se ordena según el número total de streams acumulados por cada tema durante el periodo analizado.

Con estas incorporaciones, el Wrapped 2025 refuerza su papel no solo como resumen estadístico, sino como un escaparate social del consumo musical contemporáneo.