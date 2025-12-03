¿Qué es La Feria de Lola índigo?: la cantante anuncia el proyecto continuación de GRX y deja a todos expectantes

Lola Índigo anunció a finales del verano que se tomaba un respiro después de la apabullante gira de estadios La bruja, la niña y el dragón, un tour que la llevó a tocar ante decenas de miles de personas y que marcó un antes y un después en su carrera. Ese descanso, sin embargo, parece haberse terminado: todo apunta a que en 2026 llegará un nuevo proyecto que ya ha encendido a su fandom.

La artista granadina ha compartido un teaser que funciona como la primera pista de ese regreso, un avance visual titulado La Feria que se presenta como la evolución natural de su EP GRX, publicado en 2023. Aquel trabajo fue uno de los más personales de Lola Índigo: un homenaje a sus raíces andaluzas y, muy especialmente, a Granada. Siete temas que apostaban por un sonido más orgánico y terrenal, acompañados por colaboraciones de lujo como Dellafuente, Pepe y Vizio, Maka, La Zowi, Saiko, La Plazuela y la propia Mimi firmando uno de los cortes.

El nuevo teaser recupera ese universo emocional, pero lo lleva a un terreno más festivo y simbólico. En las imágenes aparece una feria andaluza clásica, luminosa y colorida, mezclada con planos en blanco y negro que introducen un tono más introspectivo. Lola aparece en medio de ese contraste mientras una voz masculina pronuncia un mensaje cargado de significado: "Siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan. Farah es alegría, feria viene de farah". Una declaración que conecta la tradición popular con la memoria emocional y cultural que la artista ha ido reivindicando en los últimos años.

El vídeo ha sido publicado en una nueva cuenta de Instagram bajo el nombre de GRX, donde este adelanto es, por ahora, la única publicación. Un gesto que alimenta el misterio y confirma que Lola Índigo está construyendo un nuevo universo creativo que expande —y quizá reinventa— todo lo que planteó con GRX.

Todavía no se sabe si GRX La Feria será un EP, un álbum o un proyecto audiovisual más ambicioso, pero el concepto apunta a una celebración de sus orígenes que podría convertir a Lola Índigo en una de las artistas más versátiles de la escena española. Su vuelta, después del parón, se perfila como uno de los movimientos más esperados de 2026.