Bad Bunny fue el artista más escuchado en España y en el mundo en Spotify en 2025

Con diciembre llegan los rankings de final de año y, como es tradición, Spotify publica por un lado su esperado Wrapped y, por otro, los datos oficiales con los artistas y canciones más escuchados de 2025 en la plataforma.

Bad Bunny recupera el trono global y español tras un paréntesis de dos años. El puertorriqueño vuelve a liderar las escuchas en todo el mundo y también en España, impulsado por el lanzamiento de su álbum "Debí tirar más fotos", que se ha convertido en el disco más reproducido del año a nivel global. El artista ya había dominado entre 2020 y 2022, antes de ceder temporalmente el primer puesto a Taylor Swift.

A escala mundial, la canción más escuchada de 2025 fue "Die With A Smile", el exitoso dúo de Lady Gaga y Bruno Mars. En España, el tema líder fue "La Plena - W Sound 05", de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Tras los 1.700 millones de reproducciones del tema de Gaga y Mars, el top global de canciones sigue con "Birds of a feather" de Billie Eilish, "APT." de Rosé y Bruno Mars, "Ordinary" de Alex Warren y "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny.

En el ranking de artistas globales, Swift aparece en segundo lugar gracias a su disco "The Life Of A Showgirl", seguida de The Weeknd, Drake y Billie Eilish. Entre los álbumes, la banda sonora de la película animada de Netflix "K-Pop Demon Hunters" logra una sorprendente segunda posición, mientras que el tercero es "Hit Me Hard And Soft" de Billie Eilish.

Karol G única mujer en el top 10 de España

En España, Bad Bunny vuelve a liderar, pero Quevedo le pisa los talones y se convierte en el artista nacional más escuchado del año. El top español lo completan Myke Towers —que fue número uno el año pasado—, JC Reyes y Beéle. A continuación aparecen Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V. La primera mujer en el ranking es Karol G, en décima posición, mientras que Aitana se consolida como la artista femenina española con más reproducciones.

En cuanto a canciones, tras el liderazgo de "La Plena", destacan "Capaz (merengueton)" de Alleh y Yorghaki en segunda posición y "VeLDÁ" de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V en tercera. "Baile inolvidable", también de Bad Bunny, ocupa el cuarto puesto, seguido de "mi refe", de Beéle y Ovy On The Drums.

Los discos más escuchados en España, tras "Debí tirar más fotos", fueron "Borondo" de Beéle, "Buenas noches" de Quevedo, "La ciudad" de Alleh y Yorghaki y "Nacer de nuevo" de JC Reyes.

El fenómeno Lux de Rosalía llegó demasiado tarde en el calendario como para impactar de lleno en este Wrapped. Aun así, la catalana fue la sexta artista femenina más escuchada en España y mantiene una fuerte presencia internacional. En el exterior, sin embargo, fueron otros nombres los que destacaron aún más: Rels B vuelve a ser el artista español más escuchado fuera del país, por delante de Quevedo, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz y la propia Rosalía.