Los Delinqüentes anuncian una gira en 2026 para celebrar los 25 años de su disco debut

Los Delinqüentes han anunciado una nueva gira para 2026 con la que celebrarán el 25 aniversario de su disco debut, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores. Después de 15 años alejados de los escenarios, la banda volverá para interpretar el álbum al completo y repasar algunos de sus himnos más celebrados, desde La primavera trompetera hasta A la luz del Lorenzo o El aire de la calle.

A la formación habitual —El Canijo de Jerez, Diego Pozo "Ratón" y la figura siempre presente de Miguel Ángel Benítez "Er Migue", fallecido en 2004— se suma en esta ocasión Albertucho, que acompañará al grupo durante toda la gira para cantar algunos de sus clásicos. El propio artista lo celebró en Instagram con un mensaje en el que aseguraba: "Por fin mis compadres @delinquentesoficial, uno de los grupos que más han influenciado a nuestra generación de rockandrolleros, se juntan para una gira. Y suerte la mía, que me han llamado para irme con ellos a todos sus conciertos a cantar algunos de sus clasicazos. Para mí, un regalo de la vida. Entradas a la venta este viernes. Imposible perdérselo".

Desde Last Tour han adelantado que la presencia de Er Migue será especialmente emotiva: su imagen y su voz se proyectarán en una pantalla gigante, cantando en sincronía con el resto de la banda como homenaje al motor creativo y espiritual del grupo.

La gira pasará por nueve ciudades a partir de abril, con paradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 de abril), el Roig Arena de Valencia (17 de abril) y el Movistar Arena de Madrid (24 de abril), donde ya han agotado entradas. Continuará en mayo en el CUBEC! de Bilbao (22 de mayo) y la Sala Multiusos de Zaragoza (29 de mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para cerrar en julio con dos fechas finales en el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio). Las entradas —salvo Madrid— se ponen a la venta este viernes 5 de diciembre a las 11:00 en lasttour.org y losdelinquentes.es, con viajes organizados desde distintas ciudades.