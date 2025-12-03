Miley Cyrus y Maxx Morando se van a casar tras cuatro años de relación

La historia entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó lejos de los grandes focos, en el verano de 2021, cuando unos amigos en común organizaron una cita a ciegas para ambos. Con el paso de los meses, la relación fue consolidándose sin grandes anuncios públicos, fiel al perfil bajo que la pareja ha mantenido desde el inicio.

Las primeras imágenes de ambos juntos llegaron en diciembre de ese mismo año, durante una grabación navideña en Miami. Poco después, en abril de 2022, confirmaron su romance con un paseo por West Hollywood. Aun así, su debut oficial como pareja ante las cámaras no se produjo hasta 2023, cuando asistieron juntos a un desfile de Versace en Los Ángeles. Un año más tarde, dieron un paso más al mudarse juntos a Malibú. Y ahora, después de toda esta historia, han decidido darse el sí quiero, tal y como hemos podido comprobar estos últimos días.

El compromiso se hizo evidente este lunes durante la alfombra roja del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles. La artista acaparó miradas por un anillo de diamantes en el anular izquierdo, una joya que al día siguiente fue confirmada como de pedida por fuentes citadas por People y Page Six. La pieza ha sido diseñada a medida por Jacquie Aiche: un diamante de corte cojín sobre una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

Este será el segundo matrimonio para la cantante, conocida mundialmente desde su etapa en Hannah Montana. Su anterior enlace fue con el actor Liam Hemsworth, con quien se casó en 2018 tras una relación intermitente iniciada durante el rodaje de La última canción. Aquella unión duró apenas ocho meses. Años después, Cyrus transformó esa ruptura en el éxito Flowers, que le valió su primer Grammy. Mientras tanto, Hemsworth también ha rehecho su vida junto a Gabriella Brooks, con quien anunció recientemente su propio compromiso tras unas vacaciones en Ibiza.

Con trayectorias personales ya encauzadas, las campanas de boda vuelven a sonar para ambos protagonistas, esta vez con un proyecto compartido que, por ahora, mantienen con la mayor discreción posible.