El dúo musical Sonia y Selena se separa por "decisión unilateral" de una de las cantantes

¿Estamos ante las nuevas Andy y Lucas? El icónico dúo musical Sonia y Selena ha saltado por los aires sólo un año después de haber regresado a la música después de que Sonia Madoc dejara la formación, ha informado la agencia de representación Equipo Locamente Talent que pide disculpas por no poder cumplir con todas las "actuaciones pactadas".

"Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno", ha añadido la agencia de representación en un comunicado que hizo publico este jueves a través de las redes sociales.

"Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos", ha señalado.

El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción 'Yo quiero bailar'.

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó.

En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025 con 'Reinas'.