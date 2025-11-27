Aitana y Plex planean irse a vivir juntos en 2026 y ya estudian dónde establecer su hogar

La relación entre Aitana y Plex se ha consolidado en poco tiempo como una de las más seguidas de la crónica social en España. Desde que hicieron pública su historia, ambos se han mostrado cercanos y muy abiertos a la hora de expresar su vínculo, tanto en redes sociales como en apariciones públicas. Ahora, según la citada publicación, la pareja habría tomado la decisión de compartir vivienda a partir de 2026.

De acuerdo con fuentes de su entorno recogidas por la revista Diez Minutos, no se trataría de una decisión impulsiva. Ambos mantienen un ritmo de trabajo intenso que les obliga a viajar de forma continua por compromisos profesionales. Precisamente por ese motivo, cuando regresan a la capital buscan aprovechar al máximo el tiempo juntos, algo que habría reforzado la idea de construir un hogar común.

En la actualidad, los dos disponen de viviendas propias en la periferia de Madrid, lo que facilitaría la transición. Plex cuenta con un chalet con parcela y piscina situado en la sierra madrileña, adquirido en 2020. Por su parte, Aitana reside en una vivienda unifamiliar de tres plantas ubicada en una exclusiva urbanización a las afueras de la ciudad. Según la información publicada, todavía no habrían decidido cuál de las dos será la casa definitiva, una elección que dependerá tanto de sus necesidades profesionales como de su deseo de mantener un alto grado de privacidad.

Otro de los elementos que habría influido en esta decisión es el respaldo familiar. Según Diez Minutos, recientemente la cantante viajó hasta Toro, localidad natal de Plex, para pasar unos días con su familia. Un gesto que habría servido para estrechar aún más los lazos entre ambos entornos.

Por el momento, ni Aitana ni Plex han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la información refuerza la idea de que la pareja atraviesa una etapa de estabilidad y planificación a medio plazo, con la mirada puesta en un futuro compartido más allá de sus respectivos proyectos profesionales.