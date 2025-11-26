La pareja de Kidd Keo confirma su ruptura con el rapero: "Mi brillo ha vuelto a mí"

La relación entre Kidd Keo y Emetam ha llegado a su fin, según ha confirmado la propia diseñadora y actriz en un vídeo publicado en TikTok que no ha tardado en hacerse viral. En la pieza, de apenas unos segundos, se puede leer la frase: "Lo que sonó cuando volví a hacer planes, a reírme, a arreglarme y ver mi brillo volver a mí". Un mensaje que, sin mencionar directamente al rapero, ha sido entendido como una confirmación clara de la ruptura.

Emetam no ha dado detalles sobre las causas que han llevado a la separación. En su publicación no hay referencias explícitas a conflictos, discusiones o motivos concretos, lo que ha contribuido a que las especulaciones se multipliquen entre los seguidores de ambos. Aun así, el tono del mensaje apunta a un proceso personal de recuperación emocional y de regreso a una etapa de mayor bienestar.

El vídeo acumula numerosos comentarios de usuarios que han querido mostrarle su apoyo. Entre ellos destaca el de una seguidora que escribía: "Sí, pero ya no vuelvas con él, porfa", a lo que Emetam respondió de forma tajante con un escueto pero contundente: "Nunca".

Otro de los mensajes más destacados fue el de una usuaria que comentaba: "Me gusta que las chicas que somos fans de él sabíamos que eras mucho aun así", una frase que refleja el respaldo de parte del público femenino a la creadora de contenido tras el anuncio de la ruptura.

Por el momento, Kidd Keo no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura. Mientras tanto, el anuncio de Emetam ha abierto un nuevo capítulo mediático en torno a ambos, con miles de reproducciones y comentarios que siguen creciendo en las últimas horas.