Kidd Keo quiso pelear en La Velada del Año 5 contra Rels B y Yung Beef: "Se han hecho caca"

La presentación de La Velada del Año 5 nos dejó con muchos anuncios impactantes, pero también con revelaciones sobre los nombres que estuvieron cerca de formar parte del evento y finalmente no lo hicieron. Entre ellos, uno que nadie esperaba: Kidd Keo. Según ha confesado Ibai Llanos en directo, el cantante quiso subirse al ring en su evento, pero encontrarle un rival adecuado fue una tarea complicada.

El streamer explicó que, al tratarse de un artista y no de un creador de contenido, la historia detrás del combate no estaba tan clara. Sin embargo, Ibai intentó buscarle un rival con el que tuviera sentido una pelea y, entre todos los nombres que barajaron, el propio Kidd Keo tenía un favorito: Rels B. "Yo empecé a buscar perfiles, algunos con los que habías tenido beef o algún tipo de historia, pero el que más te gustaba era Rels B", explicó Ibai en su directo.

Tras esta confesión, Kidd Keo no dudó en lanzar un mensaje a Rels B y a Yung Beef, quienes, según él, rechazaron la oportunidad de enfrentarlo en el ring. "Se ha hecho caca, tío, qué pasa, qué pasa bro, tanto tirarme beef, tanta película, vamos a resolver como hombres. Te haces caca, no está bien, no está bien. Luego dijimos Yung Beef, te haces caca bro, te haces caca, eres gángster hasta que hay que hacer cosas de gángster y ahí… Pero después nadie más, qué pasa tío", dijo el cantante en un vídeo.

Además, Kidd Keo dio su propia teoría sobre por qué ningún artista quiso subirse al ring con él: "Son artistas. No es por si ganan o pierden, es porque no tienen pelotas de ponerse delante de 100.000 personas y perder el ego que se han montado siendo cantantes".

La revelación ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos consideran que habría sido interesante ver a Kidd Keo en La Velada del Año 5, otros creen que no tenía sentido incluir a alguien ajeno al mundo del streaming sin una historia potente detrás. Lo que está claro es que, si algún día un cantante acaba subiendo al ring del evento de Ibai, la expectación estará asegurada.