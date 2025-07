Plex destapa lo que ocurrió con el round extra de su combate en La Velada del Año 4: "Nunca lo he pasado tan mal"

A pocas semanas de la esperada Velada del Año 5, el evento creado por Ibai Llanos que se celebrará el 26 de julio en La Cartuja (Sevilla), Plex ha reavivado la polémica sobre su combate del año pasado con unas declaraciones sorprendentes durante su paso por The Wild Project. El creador de contenido ha explicado que, antes del cuarto asalto contra Mariana, ya le habían comunicado que había ganado el combate.

"Yo acabé el combate cuando acabaron los tres asaltos, porque yo había ganado el primero y el segundo. Así me lo dijeron incluso algunos comentaristas", relató. Sin embargo, todo cambió cuando se anunció un extra round que, según afirma, no estaba previsto: "Me reconocieron después que ese round se pidió para ganar tiempo. Yo ya no podía más. Si me soplaban, me moría".

La confesión que más impacto ha causado llegó al final de su relato. "Me vino una persona muy conocida de la organización y me dijo que yo ya había ganado antes del extra round. Me pareció muy feo", declaró Plex. "¿Y si me hubieran noqueado? Yo ya había vaciado todas mis energías en esos tres asaltos".

El extra round generó muchas dudas entre los seguidores del evento, tanto por lo ajustado del resultado como por la condición física de los participantes. Plex asegura que llegó a perder tres kilos durante los nueve minutos de combate, y que su entrenador se indignó al conocer que había que continuar. "Nunca lo he pasado tan mal físicamente como en ese momento", añadió.

Aunque el episodio ya es parte del pasado, sus palabras ponen en entredicho la transparencia del sistema de decisión dentro de la Velada, justo cuando se ultiman los preparativos para su edición más ambiciosa.