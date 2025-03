WestCOL se defiende de las críticas y promete dar la sorpresa: "Al gonorrea de Grefg le voy a matar"

Desde que se anunciara el combate estelar de La Velada del Año 5, muchos han puesto en duda la preparación de WestCOL. Su reciente operación de rodilla, su estilo de vida y su actitud en redes sociales han hecho que gran parte de la comunidad crea que no llegará a pelear el 26 de julio. Sin embargo, el colombiano no piensa quedarse callado y ha respondido con contundencia en su último stream.

"Al gonorrea de Grefg le voy a matar, confíen", soltó WestCOL con su característico tono provocador. Además, aclaró que, aunque aún no ha comenzado con el entrenamiento de boxeo por su lesión, está dedicando más horas al gimnasio que su oponente y que cuando pueda empezar a pelear, "va a cerrar muchas bocas".

El colombiano también se mostró especialmente crítico con el público español, que apoya mayoritariamente a TheGrefg: "Los españoles siguen creyendo que soy un churreta, creen que no voy a subir al ring y a mí me importa un culo. Me voy a montar en el ring, ¿entienden?".

A pesar de su confianza, la gran incógnita sigue siendo si podrá entrenar boxeo al nivel que requiere un combate de estas características. Mientras TheGrefg lleva semanas de preparación, WestCOL aún no ha podido subirse al ring por su recuperación.

Si TheGrefg sigue entrenando con ventaja, el combate podría estar más desequilibrado de lo que muchos piensan. Sin embargo, la actitud desafiante de WestCOL deja claro que, al menos en cuanto a narrativa, la pelea promete ser una de las más emocionantes de la historia de La Velada del Año.